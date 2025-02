Die Mobilisierung für ein Bohrprogramm im Projekt Northwest Athabasca im Athabasca-Becken in Saskatchewan ist angelaufen

4. Februar 2025 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das "Unternehmen") und Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) ("Forum") freuen sich bekannt zu geben, dass die Explorationsgenehmigung für das Projekt Northwest Athabasca ("Projekt NWA") erteilt wurde und die Explorationsaktivitäten gestartet sind. Das Projekt NWA befindet sich in der kanadischen Provinz Saskatchewan und erstreckt sich entlang des Nordwestufers des Athabasca-Sees (Abbildung 1). Das Unternehmen hat mit Forum eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht gesichert, durch die Investition von 20 Millionen $ in die Exploration bis zu 75 % von Forums Anteilen am Forum/NexGen-Joint Venture mit der Firma NexGen Energy Ltd. zu erwerben. Dieses JV ist Teil des Northwest Athabasca-Joint Ventures mit Forum, Cameco Corporation und Orano Canada Inc., das der Exploration und Erschließung des Projekts NWA dient. Mit der Errichtung des Camps wird in Kürze begonnen, die Diamantbohrungen werden im März eingeleitet.

"Es freut uns sehr, dass wir noch diesen Winter ein Bohrprogramm in diesem so aussichtsreichen Projekt auf den Weg bringen können", meint Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Wir sehen den Explorationsarbeiten, die wir gemeinsam mit unserem Partner Forum Energy Metals umsetzen, mit großer Erwartung entgegen und sind zuversichtlich, dass dieses Projekt zum langfristigen Wachstum und Erfolg von Global Uranium beitragen wird."

Rick Mazur, CEO von Forum Energy Metals, erklärt: "Forum schätzt die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kommunen von Stony Rapids, Fond du Lac, Uranium City, Camsell Portage und Fort Chipewyan und begrüßt deren Begutachtung des Projekts, das sich in ihrem traditionellen Hoheitsgebiet befindet. Wir freuen uns auf den kontinuierlichen Aufbau unserer Beziehungen mit diesen Kommunen im Verlauf unseres Explorationsprogramms."

Errichtung eines Camps, Mobilisierung und Diamantbohrungen

Die Errichtung des Camps und einer winterfesten Eisstraße von Uranium City zum Projektstandort wird Anfang Februar in Angriff genommen. Die mit der Errichtung des Camps beauftragte Mannschaft und ein erster Teil des Baumaterials für das Camp werden per Starrflügelflugzeug zum Standort gebracht, um mit dem Aufbau zu beginnen. Der Transport von zusätzlichen Gerätschaften und Hilfsmitteln, Treibstoff und Versorgungsgütern sowie des Diamantbohrers zum Projektgelände erfolgt dann über die Eisstraße. Noch vor März wird die Bohrmannschaft mit den Diamantbohrungen beginnen. Geplant ist ein Bohrvolumen zwischen 2.000 und 3.000 Bohrmeter in den Zielzonen Andy, Zone 2A und Opie. Wenn die Zeit es erlaubt, werden noch zusätzliche Zielbereiche von hoher Priorität bei Gomer und Spring Bay erkundet (Abbildung 2). Darüber hinaus werden geophysikalische Untersuchungen in Form von Gravitations-, Widerstands- und detaillierten Magnetfeldmessungen in Betracht gezogen, sobald die Errichtung des Camps abgeschlossen ist.

Abbildung 1: Standort des Projekts Northwest Athabasca entlang des Lake Athabasca im Nordwesten von Saskatchewan. Die nächstgelegenen Gemeinden sind Uranium City, Fond du Lac und Fort Chipewyan. Der westliche Rand des Konzessionsgebiets befindet sich entlang der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan.

Abbildung 2: Die primären Uranvorkommen und Bohrzielgebiete auf dem Projekt Northwest Athabasca. Die restlichen Gravitations- und EM-Leiter sind im Hintergrund zu sehen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -verfahren beim NWA-Projekt finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Breitengrad 59°24'00? N, Längengrad 109°54'00? W? mit Gültigkeitsdatum 27. Juni 2024, der unter dem Unternehmensprofil von Global Uranium unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zurzeit bedeutsame Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Über Forum Energy Metals

Forum Energy Metals Corp. (TSX-V: FMC; OTCQB: FDCFF) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Entdeckung hochgradiger, mit einer Diskordanz in Zusammenhang stehender Uranlagerstätten im Athabasca Becken in Saskatchewan sowie im Thelon Becken in Nunavut. Weitere Informationen: https://www.forumenergymetals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "werden", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens, die Exploration des Projekts fortzusetzen, mit dem Ziel, das Potenzial des Projekts weiter zu erschließen, sowie die Erwartung beziehen, dass sich der Standort durch die natürlichen Selbstreinigungsprozesse (Natural Attenuation) ohne weiteren Handlungsbedarf erholen kann.

Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortsetzt wird, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel, des Nichterhalts der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen, des Ermessens des Managements des Joint Ventures oder aus anderen Gründen; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortschreitet, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78336Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78336&tr=1



