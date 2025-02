Der neue US Sovereign Wealth Fund soll Gelder für Infrastruktur und Technologie bereitstellen und könnte sogar für den Kauf des US-Geschäfts von Tiktok genutzt werden. Allerdings ist noch unklar, wie der Fund aufgebaut wird und ob er Tiktok in den USA rechtzeitig retten könnte. Was passiert mit Tiktok in den USA? Die App funktioniert nach einem kurzen, gesetzlich angeordneten Shutdown wieder, lässt sich aber nicht mehr herunterladen. Das US-Geschäft ...

