Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - KION GROUP: Effizienzprogramm mit Auswirkungen auf GJ 2025 - Vorläufiges Konzernergebnis für GJ 2024 - AnleihenewsDer Vorstand der KION GROUP AG (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) hat in seiner heutigen Sitzung ein Effizienzprogramm zur Erhaltung der Wettbewerbs- und Investitionsfähigkeit des Unternehmens beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...