Geht es nach Microsoft, so wird uns die KI in Zukunft in so ziemlich allen Lebenslagen begleiten. Der Software-Konzern hat etliche Milliarden in das Segment investiert und wird in Zukunft wohl weitere Beträge dieser Größenordnung ausgeben. Mehr und mehr arbeitet man auch daran, dies in die eigenen Dienste und Programme zu integrieren.Anzeige:Ausgerollt hat Microsoft (US5949181045) kürzlich ein neues Update für die Vorschau-Version von Windows 11. Im Insider Preview Build 26120.3073 versteckt sich unter anderem eine frische Ausgabe des Zeichenprogramms ...

