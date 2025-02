Düsseldorf (ots) -Klüh Catering, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, ist Gründungsmitglied in der Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur (AVE), die nun offiziell ihre Arbeit aufnimmt. Die AVE hat sich der nachhaltigen Transformation der Gemeinschaftsgastronomie verschrieben und setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit, innovative Strategien und wissenschaftliche Begleitung, um praktikable Lösungen für eine ökologische, soziale und wirtschaftlich verantwortungsvolle Esskultur zu entwickeln.Die Mitgliedschaft in der AVE ermöglicht Klüh Catering den Zugang zu einer neuen Form der Kooperation, bei der praktisches Wissen gebündelt und geteilt wird und gemeinsame Herausforderungen wie nachhaltige, regionale Beschaffung oder Weiterbildungskonzepte im Rahmen größerer Projekte angegangen werden. Zudem können Best Practices besser sichtbar und in praxisnahen Formaten für gemeinschaftsgastronomische Betriebe erfahrbar gemacht werden.Um das gemeinsame Ziel einer transparenten und verantwortungsvollen Esskultur in der Gemeinschaftsgastronomie umzusetzen und messbar zu machen, arbeitet die Allianz mit einem multidimensionalen Indikatorensystem. Dieses bietet Catering-Unternehmen sowie Akteuren aus Politik, Gesellschaft, Handel und Landwirtschaft Orientierung und verbindet ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander. Zu den zentralen Zielen zählen etwa ein Bio-Anteil von 40 % im Gesamteinkauf, eine stärkere Ausrichtung auf pflanzliche Lebensmittel mit einem Anteil von 75 %, die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, eine klare Fokussierung auf regionale und saisonale Produkte, faire Handelsbeziehungen und die Zufriedenheit der Tischgäste.Das Indikatorensystem ist ein Prototyp, der 2024 aus der Zusammenarbeit von Akteuren aus der Praxis und einer wissenschaftlichen Begleitung entstanden ist und sich an nationalen und internationalen Empfehlungen sowie Vorbildern orientiert. Anstelle eines starren Rahmenwerkes dient es in erster Linie als flexibles Steuerungswerkzeug."Als einer der führenden Caterer in Deutschland sehen wir es als unsere Aufgabe, innovative Lösungen für gesunde und nachhaltige Ernährung zu entwickeln, die sowohl den Menschen als auch der Umwelt zugutekommen. Die Zusammenarbeit innerhalb der AVE ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Verantwortung in der Gemeinschaftsgastronomie weiter zu stärken und notwendige Veränderungsprozesse positiv voranzutreiben", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer bei Klüh Catering.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2024). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5964080