London, Großbritannien - Ekoten Tekstil, eine Tochtergesellschaft von Sun Tekstil , ein führendes Unternehmen in der Textilherstellung, verändert die Produktion mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI), die Fehler erkennt, eine hervorragende Stoffqualität gewährleistet und gleichzeitig seine Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit unterstreicht. Das Echtzeit-KI-Überwachungssystem des Unternehmens verbessert die Präzision, minimiert den Abfall und reduziert die Umweltauswirkungen der Textilproduktion erheblich. "Unsere KI-gesteuerten Systeme ermöglichen es uns, Textildefekte zu erkennen und zu korrigieren, bevor sie zu einer unnötigen Wiederaufbereitung führen, wodurch Abfälle reduziert und der Ressourcenverbrauch optimiert werden", so Sabri Ünlütürk, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von Sun Tekstil und Ekoten Tekstil. "Diese Technologie stärkt sowohl die Effizienz als auch die Nachhaltigkeit in unseren Produktionsprozessen." KI-Innovationen für mehr Wassereffizienz in der Textilherstellung Die Textilindustrie ist einer der intensivsten Industriezweige: Färbe- und Veredelungsprozesse sind für fast 20 % der weltweiten industriellen Wasserverschmutzung verantwortlich . Durch die frühzeitige Erkennung von Fehlern in der Produktion reduziert die KI-Technologie von Ekoten Tekstil die Notwendigkeit des erneuten Färbens und der Wiederaufbereitung und senkt so den Wasserverbrauch in einer entscheidenden Phase der Textilproduktion. Angesichts der zunehmenden weltweiten Dürren, von denen Gemeinden und Industrie gleichermaßen betroffen sind, gewinnt die Wassereinsparung zunehmend an Bedeutung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass Dürren jedes Jahr 55 Millionen Menschen weltweit betreffen und die Wasserknappheit in verschiedenen Sektoren verschärfen. Durch die Verbesserung der Effizienz und die Verringerung des übermäßigen Wasserverbrauchs trägt Ekoten Tekstil zu den umfassenderen Nachhaltigkeitsbemühungen bei, die diese Herausforderungen angehen. Führend in Nachhaltigkeit und Inklusion der Belegschaft Das Engagement von Ekoten Tekstil, einer Tochtergesellschaft von Sun Tekstil, für Nachhaltigkeit geht über die Wassereinsparung hinaus. Das Unternehmen hat erneut ein A-Rating bei der Bewertung des Klimawandels durch das Carbon Disclosure Project (CDP) erhalten und übertrifft damit den Durchschnitt der globalen Textilindustrie von B und den weltweiten Durchschnitt von C. Darüber hinaus erhielt Ekoten Tekstil ein A/Leadership-Rating im CDP Supplier Engagement Ranking und gehört damit drei Jahre in Folge zu den weltweit führenden Unternehmen in der nachhaltigen Lieferkette. Das Unternehmen setzt sich auch für die Einbeziehung der Geschlechter am Arbeitsplatz ein, wobei Frauen sowohl in der Führung als auch in der Produktion eine Schlüsselrolle spielen. Dieser Fokus auf Inklusion stärkt die langfristige Vision von Ekoten Tekstil, Innovation mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken zu verbinden. "Bei Innovation geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die Förderung eines integrativen und zukunftsorientierten Arbeitsplatzes", so Ünlütürk. "Wir glauben bei Sun Tekstil glauben, dass nachhaltiger Erfolg sowohl aus operativen Fortschritten als auch aus einer vielfältigen, befähigten Belegschaft resultiert." Mit kontinuierlichen Investitionen in KI, Nachhaltigkeit und Inklusion am Arbeitsplatz gestaltet Ekoten Tekstil die Zukunft der Textilherstellung mit intelligenten, umweltfreundlichen und verantwortungsvollen Verfahren. Kontakt: Michael Jerry m.jerry@newspost.online

