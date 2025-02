Mannheim (ots) -Geschäftlich perfekt abgesichert und privat bestens aufgestellt? Viele Unternehmer sind unsicher, wenn sich ihnen diese Frage stellt. Um ihnen alles rund um die Themen Finanzen und Versicherungen abzunehmen, bietet ihnen die Vetter Consulting GmbH maßgeschneiderte Lösungen und begleitet sie mit ihren Dienstleistungen von der Gründung bis zur Expansion. Warum das auch die betriebliche Altersversorgung und den Geschäftsführervertrag einschließt, erfahren Sie hier.Irgendwann kommt jeder Unternehmer zwangsläufig an den Punkt, an dem er sich fragt, ob sein gewöhnlicher Versicherungsvertreter wirklich geeignet ist, seine geschäftliche und private Absicherung sinnvoll zu regeln. Er hat den Eindruck, dass er zu hohe Beträge für die Versicherung seines Unternehmens zahlt und dabei möglicherweise nicht einmal alle Risiken abgedeckt sind. Mit den Leistungen seiner privaten Krankenversicherung ist er schon lange nicht mehr zufrieden und er vermutet zudem, dass seine Ruhestandsvorsorge deutlich besser eingerichtet sein könnte. "Ein Versicherungsberater ist in der Regel darauf ausgerichtet, Standardversicherungen und bestimmte Finanzprodukte zu verkaufen, denn damit macht er sein Geschäft. Aber auch wenn er eine echte Beratung für Unternehmer liefern wollte, würde er schnell an seine Grenzen stoßen, weil ihm ganz einfach das nötige unternehmerische Wissen fehlt", sagt Luca Himmer, Vertriebsleiter der Vetter Group. "Im Ergebnis sehen wir dann, dass es in manchen Bereichen eine falsche oder gar keine Absicherung gibt und die Finanzierung des Unternehmergehalts rechtlich bedenklich ist.""Ein Unternehmer braucht für sich selbst und sein Unternehmen eine Beratung, die das Thema Versicherungen und Finanzen mit einer unternehmerischen DNA angeht", fügt er hinzu. "Es ist doch so, dass wir für viele Gebiete Lösungen haben, die auf den ersten Blick wenig mit unserem Bereich zu tun haben, aber für die Gesundheit des Unternehmens entscheidend sind." Luca Himmer gründete bereits während seines Abiturs sein erstes Unternehmen, wodurch er sich ein umfangreiches Netzwerk aufbaute und wertvolle Erfahrungen in sämtlichen Phasen des Unternehmensaufbaus sammelte. Insbesondere der erfolgreiche Aufbau eines 15-köpfigen Teams prägte sein tiefes Verständnis für die typischen Herausforderungen von Wachstumsunternehmen. Diese Expertise brachte er in seine Rolle als Vertriebsleiter der Vetter Group ein, um Tobias Vetter, den Gründer und Geschäftsführer der Vetter Consulting GmbH, bei der strategischen Finanz- und Versicherungsberatung zu unterstützen. Neben seinen fachlichen Qualifikationen, die unter anderem fachliche Lizenzen umfassen, stützt sich seine Beratungstätigkeit auf die Erfahrung aus über 2.000 Gesprächen mit Unternehmen. Die Vetter Consulting GmbH ist nicht nur auf Unternehmer und Selbstständige spezialisiert, sondern hat sich neben Kompetenz und Transparenz einen exzellenten Service auf die Fahne geschrieben: Das 15-köpfige Expertenteam begleitet gegenwärtig mehr als 1.500 Kunden, die von den maßgeschneiderten Konzepten profitieren.Unternehmerische DNA: Dafür steht die Vetter Consulting GmbH"Es geht uns vor allem darum, Freiräume für die Unternehmer zu schaffen, damit sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, um ihr Unternehmen voranzubringen", erzählt Luca Himmer. "Unsere Beratung führt zu sauberen, effizienten und kostengünstigen Lösungen, weil wir eine unternehmerische Perspektive einnehmen." Das Expertenteam der Vetter Consulting GmbH begleitet Unternehmer in allen Unternehmensphasen von der Gründung über die Konsolidierung bis zur Expansion. Im Mittelpunkt stehen dabei individuelle Konzepte, die eine Optimierung des Risikomanagements und der Finanzstrategie in den Blick nehmen. Geht es um die Versicherungen, ist die Produktvermittlung nicht der entscheidende Punkt: Die Vetter Consulting GmbH möchte die maximale Sicherheit vielmehr mit möglichst wenigen Verträgen erreichen.Auf der privaten Seite geht es dann um die Krankenversicherung, den Vermögensaufbau und die Ruhestandsvorsorge. Die Experten achten im Besonderen darauf, dass beim Übertrag vom Unternehmens- ins Privatvermögen alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Sie schauen eben nicht nur auf die Versicherungen und die Finanzen, sondern sorgen auch für die richtigen Rahmenbedingungen. Das Kundenfeedback ist entsprechend gut und viele schätzen die ehrliche, transparente und individuelle Beratung, die ihnen ihre finanziellen Entscheidungen erheblich erleichtert. Kommuniziert wird dabei über WhatsApp und Videomeetings, was einen unkomplizierten Austausch ermöglicht. Die Vetter Consulting GmbH legt im Übrigen besonderen Wert auf ihre extrem schnellen Reaktionszeiten. Zudem erstrecken sich die Dienstleistungen auf Gebiete, die nicht zum klassischen Angebot eines Finanzdienstleisters zählen. Das zeigt sich beispielsweise beim Geschäftsführervertrag oder der betrieblichen Altersversorgung.Rechtlich und steuerlich sicher: Die Vetter Consulting GmbH implementiert einen Geschäftsführervertrag"Wir stellen bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden oft fest, dass sie ihr Unternehmen selbst leiten, aber keinen Geschäftsführervertrag haben", berichtet Luca Himmer. "Das ist ein Risiko, das wir unbedingt vermeiden müssen." Die Gefahr besteht zum einen darin, dass die Steuerbehörde die Bezahlung als verdeckte Gewinnausschüttung oder Darlehen betrachtet. Zum anderen könnte die Tätigkeit als sozialversicherungspflichtig eingestuft werden, was zwangsläufig zu hohen Nachforderungen für Sozialversicherungsbeiträge und eventuell auch zu Strafen führt. "Wir haben einen Geschäftsführervertrag von einem spezialisierten Rechtsanwalt aufsetzen lassen, der sich leicht an die spezifischen Bedingungen in den Unternehmen unserer Kunden anpassen lässt", ergänzt der Vertriebsleiter der Vetter Group. "Er schützt unsere Kunden nicht nur vor finanziellen Risiken, sondern bringt ihnen gleichzeitig steuerliche Vorteile, indem er Gehaltsbestandteile optimiert und somit die Steuerlast des Geschäftsführers senkt."Mitarbeiterbindung: Mit der betrieblichen Altersversorgung bietet die Vetter Consulting GmbH eine attraktive Zusatzleistung"Es ist für unsere Kunden nicht selbstverständlich, dass wir uns als Partner für Finanz- und Versicherungsfragen mit Themen wie Mitarbeiterbindung beschäftigen", erklärt Luca Himmer. "Wir können das ermöglichen, weil wir die Aktivitäten der Unternehmen beständig im Blick behalten und mit Vorschlägen proaktiv auf sie zugehen. Ab einem bestimmten Punkt werden Mitarbeiterbenefits immer wichtiger und eine betriebliche Altersversorgung ist da oft eine gute Idee." Durch die betriebliche Altersversorgung kann das Unternehmen seinen Mitarbeitern eine attraktive Zusatzleistung anbieten, die ihre Zufriedenheit steigert und damit die Bindung deutlich erhöht. Sie bietet zudem auch bessere Aussichten bei der Mitarbeitergewinnung. Darüber hinaus gibt es weitere klare Vorteile für das Unternehmen, da eine saubere Einführung zu erheblichen Einsparungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen führt. "Bei uns dreht sich alles um die langfristige Perspektive und einen ganzheitlichen Ansatz. Wir wissen ganz einfach, worum es den Unternehmern geht", bringt es Luca Himmer abschließend auf den Punkt.Sie suchen als Unternehmer oder Selbstständiger einen Partner, der Ihnen in allen Fragen um Versicherungen und Finanzen zur Seite steht? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Vetter Consulting GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!