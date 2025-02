Die Zusammenarbeit sorgt für mehr Agilität, betriebliche Effizienz und eine schnellere Markteinführung, was die Kundenzufriedenheit und -bindung fördert

In einem hart umkämpften Markt müssen Kommunikationsdienstleister (CSPs) flexibler denn je sein, um die Kundentreue zu gewinnen. Im Rahmen seiner Strategie zur digitalen Transformation hat sich Gamma Communications plc ("Gamma"), ein führender technologiebasierter Anbieter von Kommunikationsdiensten in ganz Europa, für CSG (NASDAQ: CSGS) entschieden, um sein Kundenerlebnis zu verbessern. Diese Zusammenarbeit wird es Gamma ermöglichen, schnell neue Produkte auf den Markt zu bringen und sich in Echtzeit an die Bedürfnisse der Verbraucher anzupassen, was zu mehr Loyalität und Wachstum führt.

"Unsere Mission ist es, in einer Zeit zunehmender Komplexität einfache, intuitive Erfahrungen zu bieten", sagte Colin Lees, Chief Technology Officer von Gamma. "Unsere Vertriebspartner und Unternehmenskunden stehen im Mittelpunkt unseres Geschäfts, daher freuen wir uns über die Möglichkeit, sie mit mehr Effizienz, Schnelligkeit und Flexibilität besser zu bedienen. Mit den Lösungen von CSG können wir schnell auf Marktbedürfnisse reagieren, um unseren Kunden und Partnern das richtige Angebot zur richtigen Zeit in den für sie am besten geeigneten Kanälen zu unterbreiten."

Die branchenführende Plattform Configure, Price, Quote (CPQ) von CSG wird Gamma dabei helfen, sich schneller an die Marktanforderungen anzupassen, seinen Geschäftskunden individuellere Lösungen anzubieten und ein nahtloseres Self-Service-Benutzererlebnis zu ermöglichen. Diese Verbesserungen am Gamma-Portal werden die Integration mit standardisierten APIs vereinfachen und den Kunden einen einfacheren Zugang zu einer breiteren Produktpalette ermöglichen. Im Gegenzug kann Gamma zufriedenere und loyalere Vertriebspartner und Unternehmenskunden halten und so ein schnelleres Geschäftswachstum vorantreiben, um zukünftige Innovationen zu ermöglichen.

"Mit zunehmendem Innovationstempo steigen die Kundenerwartungen und die Komplexität nimmt zu", so Sean Casey, Senior Vice President, Product Management, CSG. "Deshalb müssen CSPs den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungsfindung stellen und in flexible, integrierte Systeme investieren, die es ihnen ermöglichen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, in Echtzeit zu reagieren und eine tiefere Personalisierung zu ermöglichen. Als kundenorientiertes Unternehmen war Gamma bereits seiner Zeit voraus. Wir sind stolz darauf, dass wir das Vertrauen von Gamma gewonnen haben, um eine neue Ära der Innovation, Rentabilität und des langfristigen Kundenvertrauens einzuleiten."

Lesen Sie den neuesten Bericht von Appledore Research über den Bedarf an telekommunikationsspezifischen CPQ-Lösungen und erfahren Sie mehr über die Auswirkungen von CSG Quote Order auf globale Brancheninnovatoren, von Telenor Denmark bis One NZ.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und den Wandel mitgestalten wie die globalen Marken, die CSG vertrauen? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Über Gamma

Gamma Communications plc ist ein führender Anbieter von technologiebasierten Kommunikationsdiensten in ganz Europa. Gamma ist zum Handel am AIM zugelassen und beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiter. Mit einer Reihe von Unified Communications-, Mobil-, Sicherheits- und Konnektivitätsdiensten bietet Gamma robuste und sichere End-to-End-Lösungen für die Geschäftskommunikation, die es Unternehmen ermöglichen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Gammas Vision ist eine besser vernetzte Welt, in der intelligenter gearbeitet werden kann, zum Nutzen von Unternehmen, Menschen und dem Planeten. Der Hauptmarkt des Unternehmens ist Großbritannien, wo es über sein umfangreiches Netzwerk vertrauenswürdiger Vertriebspartner und direkte Vertriebs- und Supportkapazitäten netzwerkbasierte Dienstleistungen für KMU, den öffentlichen Sektor und Unternehmensmärkte anbietet. Gamma baut seine Präsenz in Europa aus und erweitert seine Gruppe von Unternehmen, die sich auf die digitale Transformation konzentrieren, indem es Dienstleistungen über ein Netzwerk von Vertriebspartnern in Deutschland, Spanien und den Benelux-Ländern anbietet.

Weitere Informationen über Gamma und sein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter gammagroup.co

