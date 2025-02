Ethereum explodiert - hält der Hype oder folgt der Absturz?

Ethereum hat eine wilde Achterbahnfahrt hingelegt, nachdem der Wochenstart für nahezu all Kryptowährungen einen Totalabsturz gebracht hat. Innerhalb von 24 Stunden schoss der Kurs des zweitgrößten Kypto-Coins von rund 2.300 auf über 2.900 US-Dollar, nur um dann wieder kräftig zu schwanken. Die extremen Ausschläge zeigt, wie nervös der Kryptomarkt derzeit ist. Doch kann Ethereum diesen Schwung beibehalten, oder folgt die nächste Verkaufswelle?

Politischer Rückenwind und Spekulationen

Der plötzliche Anstieg hat mehrere Ursachen. Einerseits sorgte eine technische Erholung nach einem vorherigen Kursrutsch für Aufwärtsdruck, denn auf einen schnellen Fall folgt sehr oft ein starker Rebound. Andererseits heizte ein Tweet von Eric Trump, dem Sohn von Ex-Präsident Donald Trump, die Spekulation weiter an. Sein Kommentar "In my opinion, it's a great time to add $ETH" löste eine Kaufwelle aus.

In my opinion, it's a great time to add $ETH. - Eric Trump (@EricTrump) February 3, 2025

Gleichzeitig kursieren Gerüchte, dass Ethereum eine Rolle in einer möglichen US-Strategiereserve spielen könnte. Zwar konzentriert sich Trumps jüngste Executive Order offiziell auf Bitcoin, doch Berichten zufolge kauft sein Investmentvehikel World Liberty Financial gezielt Ethereum. Sollte sich die regulatorische Landschaft zugunsten von ETH entwickeln, könnte das neue institutionelle Gelder anziehen.

Hält Ethereum das Niveau oder folgt der Absturz?

Technisch gesehen zeigt der Kursverlauf gemischte Signale. Der Bereich um 4.000 US-Dollar hatte in der Vergangenheit als starke Widerstandszone gedient. Nach dem kurzen Anstieg auf 2.900 US-Dollar folgte ein Rücksetzer, was darauf hindeutet, dass Verkäufer auf diesen Levels weiterhin aktiv sind.

Ein entscheidendes Niveau liegt bei 2.780 US-Dollar. Sollte Ethereum diesen Bereich nicht zurückerobern, könnte eine weitere Korrektur auf 2.400 US-Dollar folgen. Auf der anderen Seite wäre ein nachhaltiger Anstieg über 2.900 US-Dollar ein bullisches Signal, das den Weg für einen Angriff auf 3.500 US-Dollar ebnen könnte.

Auch technisch ist Ethereum langfristig bullish, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ethereum/price-prediction/

Der RSI-Indikator liegt derzeit bei 35,7 und nähert sich dem überverkauften Bereich. Das deutet auf eine mögliche Erholung hin, signalisiert aber gleichzeitig eine nachlassende bullische Dynamik. Bleibt der RSI unter 40, könnte Ethereum Schwierigkeiten haben, wieder Fahrt aufzunehmen.

Nächste Kursziele: Wohin steuert Ethereum?

Ob Ethereum seine jüngste Rallye fortsetzen kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Ein Sprung über 3.000 US-Dollar könnte die Tür für einen Anstieg auf 3.500 US-Dollar öffnen. Sollte Ethereum darüber ausbrechen, wäre sogar ein Test der 4.000-US-Dollar-Marke denkbar.

Auf der anderen Seite droht bei einem erneuten Abverkauf der Rückfall auf 2.400 US-Dollar. Hält diese Unterstützung nicht, könnten Kurse nahe 2.000 US-Dollar wieder ins Spiel kommen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.