Bilanzsaison in vollem Gange: Diese Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten bestimmen den Mittwoch Zur Wochenmitte rücken die Quartalsberichte von Schwergewichten wie Toyota, Novo Nordisk, Walt Disney und Uber in den Fokus. Auch in Deutschland gibt es spannende Entwicklungen - insbesondere bei Thyssenkrupp Nucera und dem VDMA-Auftragseingang. Zudem könnte die Zinsentscheidung der polnischen Zentralbank für Bewegung an den ...

