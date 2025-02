Baden-Baden (ots) -Stellen Sie sich vor, Schmerzfreiheit und Vitalität sind keine Träume, sondern greifbare Realitäten. Mit seinem neuen Werk "Schmerzfrei 2.0 - Der Vitalitätscode" öffnet der renommierte Schmerzexperte Alexander Srokovskyi eine Tür zu einem Leben voller Leichtigkeit, Energie und Wohlbefinden.Das Buch ist weit mehr als ein Gesundheitsratgeber - es ist ein Manifest für ein besseres Leben. Srokovskyi kombiniert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit hochwirksamen, praktischen Ansätzen, die für jeden umsetzbar sind. Von der Verjüngung der Wirbelsäule über eine vitale Darmgesundheit bis hin zu Anti-Aging-Techniken: Dieses Buch liefert den Schlüssel zu nachhaltiger Gesundheit - für jedes Alter, für jeden Alltag.Was dieses Buch einzigartig macht:- Die Wirbelsäulenverjüngung in nur 3 Minuten täglich - für eine aufrechte Haltung und neue Lebensenergie.- Darmgesundheit als Vitalitäts-Booster: Balance von innen für Schönheit und Wohlbefinden.- Ernährungs-Hacks gegen Entzündungen: Einfach, effektiv und energiebringend.- Anti-Aging, das wirkt: Methoden, die Jugendlichkeit und Ausstrahlung zurückbringen.- Atem- und Übungsroutinen: Wissenschaftlich fundiert und alltagstauglich für dauerhafte Leichtigkeit.Ein Buch, das nicht nur inspiriert - es verändert."Dieses Buch zeigt, wie kleine Schritte zu großen Veränderungen führen können. Es geht darum, das Leben in vollen Zügen zu genießen - jetzt und für die Zukunft." - Alexander SrokovskyiDoch Srokovskyi denkt weiter: Mit jeder Bestellung bis einschließlich 09. Februar 2025 gehen 5 Euro an den Schmerzfreie Zukunft Kinderstiftung e.V. Diese Initiative setzt sich für die Rückengesundheit von Schulkindern ein und gibt der nächsten Generation eine Chance auf ein beschwerdefreies Leben.Ein Geschenk für Sie selbst, Ihre Familie und die nächste Generation"Schmerzfrei 2.0 - Der Vitalitätscode" ist weit mehr als ein Buch. Es ist ein Statement für Gesundheit, Jugend und Vitalität. Perfekt für alle, die ihr Leben auf das nächste Level bringen und dabei Gutes tun wollen.Ab sofort bestellbar - Revolutionieren Sie Ihre Gesundheit, lassen Sie sich von Alexander Srokovskyi inspirieren!Über Alexander Srokovskyi:Bekannt aus Medien wie RTL, Tagesschau und Bild der Frau inspiriert Alexander Srokovskyi Menschen dazu, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen - mit effektiven, alltagstauglichen Strategien für ein schmerzfreies und vitales Leben.Er zählt zu den führenden Spezialisten für Schmerztherapie und innovative Gesundheitskonzepte. Als studierter Physiotherapeut mit Spezialisierungen in Sportphysiotherapie, Neuroathletik und evidenzbasierter Osteopathie hat er unzähligen Menschen geholfen, Schmerzen nachhaltig zu überwinden und ihre Lebensqualität zu steigern.Zudem schreibt der anerkannte Fachautor für renommierte Verlage, Fachmagazine und internationale Zeitschriften. Seine wissenschaftlich fundierten Methoden präsentiert er regelmäßig auf Ärztekongressen sowie in Vorträgen für politische und medizinische Einrichtungen.Der Inhaber mehrerer Therapiezentren, Referent an Universitäten und Fortbildungsinstituten sowie Entwickler einer weltweit eingesetzten KI im Gesundheitsbereich, litt in seiner Kindheit selbst unter einer schweren Skoliose - eine Erfahrung, die ihn dazu motivierte, revolutionäre Therapieansätze zu entwickeln, die über klassische Methoden hinausgehen. Heute kombiniert er neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit praxisnahen Lösungen, die für jeden umsetzbar sind.Seine persönlichen Erfahrungen und langjährigen Forschungsarbeiten fließen auch in sein aktuelles Buch ein, das Lesern zeigt, wie sie mit einfachen und zeitsparenden Techniken ein vitales und schmerzfreies Leben führen können.Zum Buch: https://ots.de/3IH5PPPressekontakt:Provita Physiotherapie Baden-Baden GmbHE-Mail: info@physiotherapie-zentrum-baden-baden.deWebseite: https://physiotherapie-zentrum-baden-baden.de/Original-Content von: Provita Physiotherapie Baden-Baden GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155029/5964130