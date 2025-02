München (ots) -Der Online-Supermarkt Knuspr (https://www.knuspr.de/) verbessert sein kostenloses Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern, um das Leben junger Familien einfacher und entspannter zu gestalten. Ab sofort profitieren Mitglieder des Hörnchen-Clubs von der neuen "stillen Lieferung", mit der Bestellungen geräuschlos zugestellt werden, während Babys schlafen. Zudem erhalten sie bei ihrer ersten und zweiten Bestellung im Monat über 120 Euro jeweils eine kostenlose zweiwöchige Knuspr-Premium-Mitgliedschaft.Die "stille Lieferung" richtet sich gezielt an Eltern von Säuglingen. Auf Wunsch erfolgt die Lieferung des Knuspr-Einkaufs ohne Klingeln an der Tür - stattdessen benachrichtigen die Fahrer die Kunden bei ihrer Ankunft per Anruf oder SMS. Um den Service zu nutzen, reicht ein Hinweis im freien Textfeld "Informationen für den Boten" beim Abschluss der Bestellung. Um eine nahtlose Liefererfahrung sicherzustellen, wurden Knuspr-Fahrer speziell nachgeschult, um Lieferungen für Hörnchen-Club-Mitglieder besonders rücksichtsvoll durchzuführen.Auch an den exklusiven Rabatten für seine Hörnchen-Club Mitglieder hat Knuspr geschraubt: Ab sofort dürfen sich Mitglieder über Rabatte von bis zu 50 Prozent auf über 60 zweiwöchentlich wechselnde Produkte freuen. Die rabattierten Produkte umfassen alle relevanten Kategorien für junge Familien, darunter Babynahrung und Beikost, Windeln, Schwangerschafts- und Stillprodukte, Babypflege sowie Spiel-, Bastel- und Schulbedarf.Zudem wurde das Bonussystem des Hörnchen-Clubs optimiert: Bei der ersten und zweiten Bestellung im Monat ab 120 Euro erhalten Mitglieder eine zweiwöchige kostenlose Premium-Mitgliedschaft. Diese ermöglicht u. a. bis zu vier kleinere Einkäufe ohne Mindestbestellwert pro Monat. Für jede weitere Bestellung über 120 Euro gibt es zusätzlich 5 Euro Cashback.Darüber hinaus baut Knuspr sein Rezepte-Angebot für Eltern und Familien aus. In den kommenden Wochen stellt der Online-Supermarkt Hörnchen-Club-Mitgliedern eine Vielzahl neuer Rezepte zur Verfügung - von selbstgemachtem Babybrei über gesunde Snacks für Kleinkinder bis hin zu schnellen, familienfreundlichen Gerichten für Kinder unter 12 Jahren. Alle benötigten Zutaten können mit einem Klick direkt in der gewünschten Portionsmenge in den Warenkorb gelegt werden, um die Essensplanung zu erleichtern.Die bisherigen Vorteile des Hörnchen-Clubs bleiben erhalten: Mitglieder profitieren weiterhin von kostenlosen Lieferungen unter der Woche zwischen 10 und 17 Uhr. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei - erforderlich ist lediglich die Angabe des Geburtsdatums des Kindes oder des errechneten Geburtstermins.Mit den Verbesserungen des Hörnchen-Clubs ruft Knuspr Mitglieder auch dazu auf, ihre Produktwünsche unter kunden@knuspr.de mitzuteilen. "Wir entwickeln unser Vorteilsprogramm für Eltern kontinuierlich weiter und möchten das Feedback unserer Kundinnen und Kunden direkt einfließen lassen. Unser Ziel ist es, das umfangreichste Sortiment für Babys und Kinder anzubieten - genau abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitglieder", erklärt Marcus Schlich, stellvertretender Chefeinkäufer bei Knuspr.Der Hörnchen-Club erfreut sich wachsender Beliebtheit und zählt mittlerweile rund 24.000 Mitglieder.Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/hoernchen-clubPressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHTimea Rüb-Scholzpresse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/5964126