Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neun neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Der JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF (ISIN IE00081SF8K7/ WKN A40MLR) verfolge eine aktive Anlagestrategie und investiere hauptsächlich in ein Portfolio aus auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert würden. Er werde sowohl thesauriend als auch ausschüttend angeboten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...