Galliumwerte über 100 g/t!: Cerro de Pasco Resources weist fortlaufend hohe Silbergehalte nach!

Anzeige / Werbung Insgesamt werden heute die Resultate acht weiterer Bohrlöcher aus dem nördlichen Teil der Quiulacocha-Halde präsentiert.

Schon Ende Oktober 2024 hatte Cerro de Pasco Resources (CSE CDPR / FRA N8HP) das erste, 40 Löcher umfassende Bohrprogramm auf der polymetallischen Abraumlagerstätte Quiulacocha abgeschlossen. Jetzt legt man zum wiederholten Male Ergebnisse für einen Teil der dabei entnommenen mehr als 1.000 Proben vor, bei denen die Silbergehalte über den ursprünglichen Erwartungen liegen. Ganz zu schweigen davon, dass Cerro de Pasco auch immer höhere Gehalte des strategisch bedeutenden Metalls Gallium nachweisen kann! Insgesamt werden heute die Resultate acht weiterer Bohrlöcher aus dem nördlichen Teil der Quiulacocha-Halde präsentiert, der vor allem Silber, Zink und Blei aus dem Tagebau vergangener Jahrzehnte enthält. Alle Angaben stellen dabei die gesamte Bohrkernlänge aber der Oberfläche dar. Die Highlights: - Bohrloch SPT27 durchteufte 21 Meter ("m") mit 49 Gramm pro Tonne ("g/t") Silber ("Ag"), 1,47 % Zink ("Zn"), 0,68 % Blei ("Pb") und 35 g/t Gallium ("Ga")

o einschließlich eines 6 m langen Abschnitts mit 0,16 % Kupfer ("Cu") und 0,24 g/t Gold ("Au")

- Loch SPT35 durchteufte 19 m mit 55 g/t Ag, 1,62% Zn, 0,68% Pb und 40 g/t Ga

o einschließlich eines 3 m langen Abschnitts mit 0,14 % Cu und 0,15 g/t Au

- Loch SPT36 durchteufte 21 m mit 50 g/t Ag, 1,30 % Zn, 0,64 % Pb und 32 g/t Ga

o einschließlich eines 4-Meter-Abschnitts mit 0,12 % Cu und 0,14 g/t Au

- Loch SPT39 durchteufte 22 m mit 47 g/t Ag, 1,63 % Zn, 0,86 % Pb und 50 g/t Ga

o einschließlich eines 5-Meter-Abschnitts mit 0,16 % Cu und 0,20 g/t Au

- Loch SPT40 durchteufte 20 m mit 55 g/t Ag, 1,63 % Zn, 1,35 % Pb und 97 g/t Ga

o einschließlich eines 5-Meter-Abschnitts mit 0,22 % Cu und 0,23 g/t Au

- Loch SPT1_6 durchteufte 17 m mit 54 g/t Ag, 1,49 % Zn, 0,95 % Pb und 60 g/t Ga

- Loch SPT12 durchteufte 27 m mit 52 g/t Ag, 1,28 % Zn, 1,30 % Pb und 110 g/t Ga

o einschließlich eines 9 m langen Abschnitts mit 0,18 % Cu und 0,12 g/t Au

- Loch SPT1_3 durchteufte 32 m mit 52 g/t Ag, 1,18 % Zn, 1,07 % Pb und 88 g/t Ga

- einschließlich eines 16 m langen Abschnitts mit 0,12 % Cu und 0,06 g/t Au Wie Cerro de Pasco Resources' CEO Guy Goulet erläutert, konnte in allen 32 bisher analysierten Bohrungen aus diesem Gebiet durchgehend Silber nachgewiesen werden - und der Durchschnittsgehalt übertriff mittlerweile 50 g/t des Edelmetalls. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass die Konzentration von Blei und Gallium Richtung Süden immer weiter steigt. Mehrere Proben nämlich erbrachten mehr als 1% Blei und 100 g/t Gallium. Die Gallium-Werte im südlichen Teil des untersuchten Gebiets liegen dabei zwischen 50 und 110 g/t und damit fast doppelt so hoch wie der Durchschnittswert des nördlichen Abschnitts! Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA1568281051

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )