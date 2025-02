Frankfurt am Main (ots) -Es gibt, grob vereinfacht, zwei Arten von Liebespaaren: Die einen lehnen den Romantik-Hype rund um den 14. Februar rundum ab, die andern feiern ihn, sei es mit Blumen, Briefen, Bistrobesuchen oder einfach einem gemütlichen Abend zu zweit. Wer das noch steigern will, organisiert gar einen Kurztrip. Das ist 2025 besonders attraktiv, fällt doch der Valentinstag auf einen Freitag und ermöglicht somit leicht ein langes Wochenende. Wo es hingehen soll? Na klar, nach Irland! Allein schon wegen der Whitefriar Street Church. Denn während mehrere Kirchen in Italien, Deutschland, Frankreich, Tschechien und Schottland behaupten, dass bei ihnen die Gebeine des Heiligen Valentin liegen, trumpft diese Kirche in Dublin mit besonders herzergreifenden Reliquien des Märtyrers für die Liebe auf.Ringsegnung am Valentin-SchreinUnd das kam so: Der 1796 im irischen Cork geborene Karmelitermönch John Spratt. war seelsorgerisch in Dublins Arbeiterviertel The Liberties tätig, wo er in der Whitefriar Street, der heutigen Aungier Street nahe St. Stephen's Green, eine Kirche zu Ehren der Gottesmutter bauen ließ. Als erster Priester dieser Kirche reiste Spratt 1835 nach Rom, wo er für seine ausgezeichneten Predigtkünste vom Papst persönlich beschenkt wurde. Und zwar mit der Asche und dem Herz des einst auf Geheiß des römischen Kaisers getöteten und Jahrhunderte später von der Kirche heiliggesprochenen Valentin. Genau genommen handelte es sich um ein mit seinen Blutstropfen getränktes Gefäß. Das jedoch wird noch immer in der Whitefriar Street Church aufbewahrt. Naheliegend, dass Paare aus aller Welt den Schrein besuchen wollen, insbesondere am Valentinstag, wenn der zuständige Priester die Ringe von Eheleuten vor der Statue des heiligen Valentin segnet. Im vergangenen Jahr wohnten mehrere tausend Besucher den Messen bei.Tipps für Ja-SagerEbenfalls bei Paaren beliebt ist die National Gallery of Ireland, beherbergt es doch das angeblich "romantischste Gemälde der Insel". Das Besondere des 1864 von Frederic William Burton erschaffenen Aquarells namens "Hellelil and Hildebrand, the Meeting on the Turret Stairs" ist die zu Herzen gehende Darstellung eines ungleichen Liebespaares, das sich offenbar nicht öffentlich zueinander bekennen darf. Die zaghafte Berührung der abgebildeten Frau und des Mannes betört seit 150 Jahren die Besucher. Angeblich wurden vor dem Gemälde schon etliche Heiratsanträge gemacht! Dafür bieten sich indessen auch andere romantische Orte auf der Insel an, etwa der am Rand einer Klippe befindliche Mussenden-Tempel an der atemberaubenden Causeway Coast in Nordirland. Wicklows Lough Ouler ist allein schon wegen seiner herzförmigen Seeform ein einzigartiger Ort. Oder wie wäre es mit dem Glencar-Wasserfall im County Leitrim, der den berühmten Dichter William Butler Yeats zu seinem Gedicht "The Stolen Child" inspiriert haben soll?Geheime Sitzecken im PubEs geht freilich auch eine Nummer kleiner (und ohne Heiratsantrag). Wie wär es mit einer ausgiebigen Pferdekutschfahrt durch Dublin oder Killarney, bei der man sich zu zweit unter eine Decke kuschelt? Mit der Verkostung von nicht zuletzt für ihre aphrodisierende Wirkung bekannten irischen Austern, zu erfahren etwa bei der Private Kelly Oysters Tasting Experience in Galway Bay? Mit einem Besuch der Island Cottage Cookery School auf der winzigen Heir Island, wo sich Paare beim gemeinsamen Hummer- und Gebäckkurs näherkommen können? So oder so sollte der gemeinsame Ausflug in einem Pub enden. Schließlich sind Irlands traditionelle Kneipen ideale Orte für Verliebte, die es sich bei einem Pint "The Black Stuff" oder einem warmen Irish Coffee gemütlich machen möchten. Und wer hat's gewusst? Ursprünglich waren diese kleinen, privaten Sitzbereiche in der Nähe der Bar so konzipiert, dass Frauen einen Drink genießen konnten, ohne von den männlichen Gästen gesehen zu werden. Tipps, wo es besonders gemütlich zu geht, sind "Dick Mack's" in Dingle im County Kerry, der "Crown Liquor Saloon" im nordirischen Belfast und "Hargadon's" in Sligo.Schöner schlafenAn passenden Unterkünften herrscht ebenfalls kein Mangel auf der Insel, bilden doch Irlands hübsche Cottages ideale Rückzugsorte. Viele von ihnen sind allein schon durch ihre abseitige Lage und die Aussicht auf eine spektakuläre Landschaft hochromantisch. So macht das "Lost Cottage" in einem rauen und verlassenen Teil des County Kerry seinem Namen alle Ehre, liegt es doch am Rand eines von Bergen umgebenen Sees. Im County Fermanagh wiederum verwandelt das "Keenaghan Cottage" einen Wohnsitz aus dem 19. Jahrhundert in eine preisgekrönte, moderne Selbstversorgerunterkunft.Wer sich eher bedienen lassen will - und zwar richtig - kann ebenfalls aus dem Vollen schöpfen, gilt Irland doch als Land der Schlösser, und von denen wurden nicht wenige zu luxuriösen Hotels umfunktioniert. Das mit fünf Sternen dekorierte "Adare Manor" im County Limerick wurde vom "Condé Nast Traveler" sicher nicht ohne Grund drei Jahre in Folge zum Nummer-1-Resort in Europa gekürt. Dank erstklassigem Spa, Michelin-Restaurant und großartigen Golfanlagen spielt auch das in einem eleganten Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert untergebrachte "Castlemartyr Resort" in East Cork ganz oben mit. Lust auf etwas Ausgefallenes? Wie wäre es mit der "Waldhöhle" im luxuriösen "Galgorm Resort" in Antrim, der "Batty Langley Lodge" mit ihren sieben steinernen Zinnen, dem "Couples' Retreat" im "Farnham Estate" im County Cavan oder den Paarbehandlungen im lebhaften "Ice House Hotel" mit Blick auf den Fluss Moy in Ballina, County Mayo? An romantischen Angeboten mangelt es in Irland wahrlich nicht - und das gilt sicher nicht nur zum Valentinstag.Hintergrund: Die Geschichte des Heiligen ValentinUm den Ursprung und die Geschichte des Valentinstags ranken sich mehrere Mythen und Legenden. Die mit Abstand beliebteste Quelle verweist auf den italienischen Bischof Valentin von Terni. Dieser lebte im dritten Jahrhundert in Rom und traute Liebespaare nach christlichem Ritus - zu jener Zeit ein unerhörter Akt, hatten das doch die Kaiser unmissverständlich verboten! Das hielt Valentin jedoch ebenso wenig davon ab wie die vielen Paare, die zu ihm kamen. Womöglich lag das neben Valentins Blumengeschenken aus seinem Garten auch daran, dass die von ihm geschlossenen Ehen der Überlieferung nach unter einem besonders guten Stern standen. Für sein eigenes Leben galt das jedoch nicht. Valentin landete erst im Gefängnis - in dem er durch Gebete die blinde Tochter des Gefängniswärters geheilt haben soll - und dann auf dem Schafott, wo er auf Befehl von Kaiser Claudius II. geköpft wurde: am 14. Februar 268 nach Christus. Was blieb, ist ein mit "Dein Valentin" unterschriebener Liebesbrief an jene Wärtertochter, samt beigelegtem Krokus, der Blume des Tages - und ein Gedenktag, den Papst Gelasius im Jahr 496 einführte, nachdem das Christentum zur offiziellen Staatsreligion des Römischen Reiches wurde. Dass dieser 1969 wieder aus dem römischen Generalkalender gestrichen wurde, tat dem weltweiten Erfolg des "Tages der Liebenden" keinen Abbruch. Wenn Sie mehr über Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in die Podcasts von Tourism IrelandLinks:https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/romantic-ireland/valentines-in-ireland/https://whitefriarstreetchurch.com/saint-valentinewww.nationalgallery.ie/art-and-artists/highlights-collection/hellelil-and-hildebrand-meeting-turret-stairs-frederic (http://ots.de/DbKpX5)https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/mussenden-temple/https://visitwicklow.ie/listing/tonelagee-lough-ouler-trail/https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/glencar-lake-and-waterfall/www.dublinhorsedrawncarriages.comhttps://kellyoysters.com/https://islandcottage.com/cookery-school/www.dickmackspub.comhttps://ots.de/AYEIytwww.hargadons.comwww.cottages-ireland.comhttps://www.uniquehomestays.com/self-catering/ireland/county-kerry/glenbeigh/lost-cottage/https://www.keenaghancottage.com/www.adaremanor.comwww.castlemartyrresort.iewww.galgorm.comhttps://battylangleylodge.hotelusa.top/https://www.farnhamestate.ie/https://www.icehousehotel.ie/https://www.ireland.com/de-de/magazine/romantic-ireland/st-valentines-ireland/https://www.ireland.com/de-de/magazine/romantic-ireland/5-legendary-love-stories/