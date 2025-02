Chart des Tages | Bitcoin (04.02.2025)

Bitcoin wird bei 98.800 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 2,6 - entspricht, da die Märkte die komplexen Auswirkungen von Trumps Handelspolitik an mehreren Fronten verdauen. Die Kryptowährung erlebte dramatische Schwankungen und fiel zunächst auf 90.700 US-Dollar, nachdem Zölle auf Mexiko und Kanada angekündigt worden waren, bevor sie auf 102.500 US-Dollar anstieg, als bekannt wurde, dass diese verschoben wurden, und sich anschließend aufgrund der Einführung von Zöllen in China wieder zurückbildete.

?Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin

Handelskrieg Volatilität

Der Kryptowährungsmarkt zeigte seine Sensibilität für geopolitische Entwicklungen mit einem Handelstag, der einer Achterbahnfahrt glich. Die rasche Erholung von Bitcoin von 90.700 - auf 102.500 - nach der Verschiebung der Zölle für Mexiko und Kanada verdeutlichte die Reaktionsfähigkeit des Marktes auf politische Veränderungen, während der anschließende Rückgang aufgrund der Nachrichten über die chinesischen Zölle die anhaltende Korrelation des Vermögenswerts mit der allgemeinen Risikostimmung unterstreicht....

