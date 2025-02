Von der Berghütte zum hochwertig ausgestatteten Landhaus: Chalets liegen im Trend. Wie es um Angebot und Nachfrage bestellt ist und welche Marktentwicklungen es gibt, erläutert Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter bei VON POLL IMMOBILIEN, im Interview mit AssCompact. Herr Ritter, wie hat sich der Markt für Chalets in den letzten Jahren verändert, insbesondere in Bezug auf Angebot, Nachfrage und Preis? Das Angebot an Chalets hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...