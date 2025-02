Werbung







In der aktuellen Ausgabe des HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, den deutschen Leitindex für Sie unter die Lupe. Dabei steht die charttechnische Analyse des DAX® im Fokus.



Der deutsche Leitindex startete sehr positiv in das neue Jahr 2025 und verpasste knapp den besten Jahresstart seiner Börsengeschichte seit 1988. Für den Januar steht eine positive Performance von 9 Prozent zu Buche. Nach dem starken Start stellt sich die Frage wie es für den DAX® nun weitergeht. Eine alte Tradingweisheit besagt "So wie der Januar so das Gesamtjahr". Wir haben die Performancedaten des DAX® seit 1988 dahingehend genauer untersucht und in 76 Prozent der Fälle konnte der DAX® nach einer positiven Performance im Januar bis zum anschließenden Jahresende Anschlussgewinne verbuchen. Der historische Durchschnitt dieser Anschlussgewinn beträgt fast 10 Prozent. Allerdings ist der deutsche Leitindex negativ in den Februar gestartet. Worauf Sie in der jetzigen Situation beim DAX® achten sollten und welche Muster und Chartmarken dabei wichtig sind, erfahren Sie in dieser Folge.



HSBC Daily Trading TV vom 04.02.2025: DAX® im Chart-Check: Starker Januar, schwacher Februarauftakt









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC