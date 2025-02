DJ PTA-Adhoc: Addiko Bank AG: EZB stellt Ende des Ruhens der Stimmrechte von Alta Pay Group d.o.o. und Diplomat Pay d.o.o. fest

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/04.02.2025/16:00) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Addiko Bank AG heute darüber informiert, dass die EZB festgestellt hat, dass zwischen Alta Pay Group d.o.o. (nachfolgend "Alta Pay Group") und Diplomat Pay d.o.o. (nachfolgend "Diplomat Pay") seit dem 10. Dezember 2024 kein gemeinsames Vorgehen in Bezug auf die an der Addiko Bank AG gehaltenen Aktien vorliegt.

Diplomat Pay hat seine an der Addiko Bank AG gehaltenen Aktien in Höhe von 9,99% an die S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH (nachfolgend "S-Quad") verkauft. Da die Aktien am 10. Dezember 2024 an S-Quad übertragen wurden, ist Diplomat Pay ab diesem Datum kein Aktionär der Addiko Bank AG mehr. Gemäß § 20(4) des österreichischen Bankwesengesetzes (BWG) gelten die Stimmrechte im Zusammenhang mit den 9,63% der Aktien der Alta Pay Group an der Addiko Bank AG und den 9,99% der Aktien der Diplomat Pay an der Addiko Bank AG als nicht mehr ex lege ruhend.

Folglich wird die EZB ihren Antrag auf Bestellung eines Treuhänders für die ausgesetzten Stimmrechte vor dem Handelsgericht Wien zurückziehen.

