Aya Gold & Silver erweitert Explorationsgebiet in Marokko

Anzeige / Werbung Aya Gold & Silver Inc. hat eine bedeutende Expansion seines Explorationsgebiets im Boumadine-Projekt in Marokko angekündigt. Das Unternehmen sicherte sich vier neue Bergbaulizenzen, wodurch das Untersuchungsgebiet um 28,3 % auf insgesamt 272 Quadratkilometer anwuchs. Zusätzlich erhielt Aya eine Explorationsgenehmigung für ein umliegendes Gebiet von 600 Quadratkilometern?. Aya Gold & Silver Inc. hat Genehmigungen für zusätzliche Explorationslizenzen für das Boumadine-Projekt in Marokko erhalten. Das Unternehmen sicherte sich vier neue Lizenzen, wodurch das Untersuchungsgebiet um 28,3 % auf insgesamt 272 Quadratkilometer anwuchs. Zusätzlich erhielt Aya eine Explorationsgenehmigung für ein umliegendes Gebiet von 600 Quadratkilometern?. Erweiterung im Fokus Die Erweiterung des Boumadine-Gebiets ist Teil der langfristigen Strategie von Aya, seine Silber- und Polymetall-Ressourcen in Marokko konsequent auszubauen. Benoit La Salle, Präsident und CEO des Unternehmens, erklärte, dass in den letzten 15 Monaten das gesamte Explorationsgebiet um 848 % vergrößert wurde. Dies sei ein entscheidender Schritt, um durch moderne Explorationsmethoden gezielt neue Ressourcenpotenziale zu erschließen und den langfristigen Wachstumskurs des Unternehmens zu sichern?.



Die neuen Lizenzen umfassen 59,9 Quadratkilometer und befinden sich in einer geologisch vielversprechenden Region. Die Explorationsgenehmigung über 600 Quadratkilometer erlaubt es Aya, vorrangig neue Explorationsarbeiten auf unbeanspruchtem Land durchzuführen. Karte des Boumadine-Projekts (Blau eingezeichnet: Gesamte Genehmigung | Rot eingezeichnet: Neue Genehmigung | Schwarz eingezeichnet: Exploration Bewilligung) Intensiviertes Bohrprogramm Im Januar 2025 hat Aya bereits 17.034 Meter an Bohrungen abgeschlossen. Aktuell sind elf Diamantbohrgeräte sowie eine Rückspülbohranlage (Reverse Circulation Rig) im Einsatz. In den kommenden Monaten sollen zwei weitere Bohranlagen hinzugefügt werden, um das umfangreiche Explorationsprogramm für 2025 weiter voranzutreiben?.



Diese Maßnahmen knüpfen an die bisherigen Erfolge des Unternehmens in Boumadine an. Im September 2024 hatte Aya bekannt gegeben, dass das Boumadine-Hauptvorkommen auf 5,4 Kilometer Länge ausgedehnt wurde und neue hochgradige Silber- und Goldmineralisierungen identifiziert werden konnten?. Wirtschaftliche und strategische Bedeutung Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen die zentrale Bedeutung von Boumadine im Portfolio von Aya Gold & Silver. Neben dem bereits produzierenden Zgounder-Silberprojekt ist Boumadine eines der vielversprechendsten Explorationsgebiete des Unternehmens. Analysten gehen davon aus, dass das Projekt erhebliches Wachstumspotenzial birgt und in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in der strategischen Entwicklung des Unternehmens spielen könnte?. Ausblick Mit der weiteren Expansion in Boumadine stärkt Aya seine Position als führender Silber- und Polymetall-Produzent in Marokko. Das Unternehmen plant, die Explorationsarbeiten weiter zu intensivieren und neue Bohrergebnisse zeitnah zu veröffentlichen. Diese könnten das Ressourcenpotenzial des Gebiets weiter erhöhen und den wirtschaftlichen Wert der Liegenschaft signifikant steigern?. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA05466C1095

