Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenNO0010955883 Integrated Wind Solutions ASA 04.02.2025 NO0013461350 Integrated Wind Solutions ASA 05.02.2025 Tausch 1:1AU0000306037 Gumtree Australia Markets Ltd. 04.02.2025 AU0000381691 Gumtree Australia Markets Ltd. 05.02.2025 Tausch 1:1ES0126775032 Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. 04.02.2025 ES0126775008 Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. 05.02.2025 Tausch 1000:1CA7393011092 Power Nickel Inc. 04.02.2025 CA7393014062 Power Nickel Inc. 05.02.2025 Tausch 1:1