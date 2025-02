Die B2PRIME Group, ein weltweit führender Prime-of-Prime-Liquiditätsanbieter für mehrere Vermögenswerte, hat ihre regulatorische Präsenz durch den Erhalt einer Lizenz als Finanzdienstleister (FSP) (Nr. 54191) von der South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA) über ihre Tochtergesellschaft B2B Prime Services Africa (Pty) Ltd. gestärkt.

B2B Prime Services Africa Ltd has obtained a Financial Services Provider license from the South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA). (Graphic: Business Wire)