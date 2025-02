Wie schon in der Vorwoche folgt auf den Montagsschock an der Börse zunächst eine relativ schnelle Erholung. Das letzte Mal endete diese Bewegung in einer fulminanten Rally, die den DAX von seinem Wochentief bis zum Freitag 700 Punkte nach oben katapultierte. Derzeit fällt es schwer, sich erneut ein solches Szenario vorzustellen, aber es scheint nicht unmöglich, auch weil sich US-Präsident Trump nach Telefonaten mit den Staatschefs von Mexiko und Kanada für eine Rolle rückwärts in seinem Zoll-Wahn entschieden hat.

Ein positiver Faktor für den DAX wäre nun sicherlich ein ähnlicher Kompromiss mit China, dass in der Nacht seinerseits Gegen-Zölle gegen US-Importe verhängte. Dann wäre eine Rally vergleichbar mit der vergangenen Woche nicht ausgeschlossen.

Doch bevor es so weit ist, bleibt die große Frage auch für diese Woche, ob sich nach dem ersten Schock vielleicht ein zweiter Abverkauf einstellt. Noch haben die Schnäppchenjäger wieder alles richtig gemacht, indem sie auf die Verwerfungen mit Käufen reagierten. Ob dies so bleibt, wird in den kommenden Tagen jedoch nicht nur auf dem Börsenparkett entschieden, sondern eher ganz oben auf politischer Ebene.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.