Mainz (ots) -Noch drei Wochen bis zur Bundestagswahl - drei Wochen, in denen das ZDF umfassend über das informiert, was zur Wahl steht, unter anderem in Sendungen mit denen, die zur Wahl stehen: Im "Schlagabtausch", im "TV-Duell", im "Klartext"-Wahlforum, in der "Schlussrunde" und bei "moma vor der Wahl" stellen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten den Fragen, die die Menschen in Deutschland umtreiben. Darüber hinaus informiert das ZDF in zahlreichen Dokumentationen, etwa über die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, sowie rund um die Uhr online auf ZDFheute."Schlagabtausch" am DonnerstagEin 60-minütiger "Schlagabtausch" steht am Donnerstag, 6. Februar 2025, 22.15 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Moderator Andreas Wunn begrüßt die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten verschiedener Parteien: FDP-Chef Christian Lindner, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, AfD-Chefin Alice Weidel, Linken-Chef Jan van Aken und BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht sind zu Gast und debattieren die drängendsten politischen Fragen."TV-Duell" am SonntagAm Sonntag, 9. Februar 2025, 20.15 Uhr, kommt es zum "TV-Duell: Scholz gegen Merz". In dem 90-minütigen Schlagabtausch stellen sich Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU/CSU) den zentralen Fragen zur Zukunft Deutschlands und debattieren live zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs. Zuschauerinnen und Zuschauer können im Duell die von beiden vorgetragenen Positionen und Lösungsansätze direkt miteinander vergleichen. Moderiert wird die Sendung von Maybrit Illner (ZDF) und Sandra Maischberger (ARD).Ausblick auf "Deine Wahl. Deine Fragen. - Der lange Wahlabend im ZDF""Deine Wahl. Deine Fragen. - Der lange Wahlabend im ZDF" - am Donnerstag, 13. Februar 2025, setzt das ZDF einen Schwerpunkt in seiner Wahlberichterstattung. Das ZDF-Wahlforum "Klartext!" zur Bundestagswahl ist von 19.25 bis 21.45 Uhr auf Sendung. Klartext erwarten die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie den Kanzlerkandidaten von SPD, CDU, Grüne und AfD in der Live-Sendung aus Berlin ihre Fragen stellen. Welche Antworten haben Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel auf die Fragen der Wählerinnen und Wähler. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und "heute journal"-Moderator Christian Sievers führen durch das Wahlforum. Im Anschluss daran steht die Wahl im ZDF weiter im Fokus: im "heute journal" ab 21.45 Uhr, bei "maybrit illner" ab 22.15 Uhr, bei "Markus Lanz" ab 23.15 Uhr und in der "langen Nacht zur Bundestagswahl 2025", die von 0.45 bis 5.00 Uhr unter anderem zwei neue Folgen von "Deutschland, warum bist du so?" mit Eva Schulz bietet.ZDFheute mit Infos rund um die UhrAlles Wissenswerte zur Bundestagswahl 2025 bietet rund um die Uhr das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Dort gibt es ab Donnerstag, 6. Februar 2025, weitere Entscheidungshilfe: Der Wahl-O-Mat (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/wahlomat-bundestagswahl-2025-100.html) zur Bundestagswahl 2025 bietet eine weitere Möglichkeit für die Wählerinnen und Wähler, ihre Positionen mit denen der Parteien zu vergleichen.