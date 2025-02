FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 133,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,40 Prozent.

Die Lage an den Märkten hat sich etwas entspannt, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada am Montagabend vorerst ausgesetzt hat. Die Zölle mit China bleiben jedoch in Kraft. China hat daher selber Zölle erhoben. Marktbeobachter sprachen wegen des Zollstreits von einer weiter anhaltenden Verunsicherung an den Märkten. Gegenüber der EU hat Trump noch keine Zölle beschlossen, aber deutlich gemacht, dass welche kommen werden./jsl/he