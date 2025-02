Durch die Finanzierung wird das Wachstum des weltweit führenden Unternehmens für Biokohlenstoffprodukte vorangetrieben

Aymium, der führende Hersteller von erneuerbaren Biokohlenstoffprodukten, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer auf fünf Jahre angelegten Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar durch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bedrock Industries ManagementCo Inc. bekannt. Die neue Finanzierung dient der Refinanzierung der Altschulden von Aymium und erhöht die Liquidität, um die kurzfristigen Wachstumsinitiativen des Unternehmens umzusetzen. Dazu gehört auch die Entwicklung neuer Produktionsanlagen für Biokohlenstoff und Biowasserstoff, die derzeit geprüft werden.

Aymium biocarbon production plant under construction in Williams, California, USA. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Finanzierung mit unseren neuen Partnern bei Bedrock Industries", sagte James Mennell, CEO von Aymium. "Die Finanzierung verhilft dem Unternehmen zu einer größeren finanziellen und operativen Flexibilität sowie zu deutlich mehr Liquidität, was für die Forcierung des Wachstumsplans von Aymium von entscheidender Bedeutung ist. Außerdem freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Alan Kestenbaum und Gaurav Mehta, die auf eine große Erfahrung und ein umfangreiches Netzwerk in unseren Kernendmärkten zurückgreifen können. Zudem kann ich mit großer Freude verkünden, dass Alan dem Board of Directors von Aymium beitreten wird."

Alan Kestenbaum, Gründer von Bedrock Industries, kommentierte: "Bedrock Industries tätigt diese Investition in Aymium, ein revolutionäres Unternehmen, das neue Wege in der Produktion von Metallen, Ferrolegierungen und vielen anderen Industrieprodukten eröffnet, mit großer Freude. Jim Mennell, Doug Rohall und ihr Team haben eine konkurrenzlose Drop-in-Lösung entwickelt, mit der die Kunden von Aymium sofort von einer wirtschaftlichen Lösung zur Dekarbonisierung profitieren können." Herr Kestenbaum fügte hinzu: "Wir sind davon überzeugt, dass Jim und sein Team gerade erst an der Oberfläche der positiven Auswirkungen kratzen, die das Produktportfolio auf die Dekarbonisierung haben kann. Bedrock freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Management, um die Produktion des Produktportfolios von Aymium für seinen globalen Kundenstamm voranzutreiben und das nächste Kapitel in der aufregenden Zukunft des Unternehmens aufzuschlagen."

Aymium fertigt das einzige kommerziell verfügbare CO2-negative Produkt zur Substitution von Kohle. Die erneuerbaren Produkte von Aymium werden in einem Prozess ohne Verbrennung hergestellt, bei dem Abfallbiomasse in hochreinen Biokohlenstoff umgewandelt wird. Die Produkte sind speziell entwickelt worden, um sofort fossile Kohle ersetzen zu können, ohne dass Investitionen in Anlagen oder Prozessänderungen erforderlich sind. Die Produkte haben einen im Vergleich zu Kohle überlegenen Energiewert, lassen sich besser verarbeiten und weisen bessere Umwelteigenschaften auf. Das Verfahren von Aymium basiert auf zertifizierter nachhaltiger Abfallbiomasse von Drittanbietern und wird mit selbst erzeugter erneuerbarer Energie betrieben. Die Verfahrens- und Produkttechnologien von Aymium sind durch mehr als 600 erteilte und angemeldete Patente geschützt. Derzeit zählen Sandton Capital, Steel Dynamics (Ticker: STLD), Rio Tinto (Ticker: RIO), Nippon Steel Trading und Hokuriku Electric Power Company zu den Investoren von Aymium.

Moelis Company LLC trat als exklusiver Finanzberater für Aymium auf. Mayer Brown LLP fungierte als Rechtsberater für Aymium. Kirkland Ellis LLP war als Rechtsberater für Bedrock Industries tätig.

Über Aymium

Aymium stellt qualitativ hochwertige Biokohlenstoff- und Biowasserstoffprodukte her, die fossile Brennstoffe bei der Energieerzeugung, der Metallproduktion, dem Ackerbau und der Wasser- und Luftreinigung unmittelbar ersetzen können, ohne dass Geräte oder Verfahren modifiziert werden müssen. Die unter Verwendung von nachhaltig gewonnener Biomasse wiedergewonnenes und unbrauchbares Holz hergestellten Bioprodukte von Aymium sind erneuerbar, haben eine negative CO2-Bilanz und ersetzen emissionsreiche fossile Brennstoffe wie Kohle und Koks. Die führende Technologie von Aymium stützt sich auf mehr als 600 erteilte oder angemeldete Patente weltweit. Aymium betreibt und errichtet mehrere Produktionsanlagen in Nordamerika und hat seinen Hauptsitz in Minnesota, USA.

Über Bedrock Industries

Bedrock Industries ManagementCo Inc., ein in Privatbesitz befindliches Investmentvehikel, wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, schwerpunktmäßig in den Bereichen Metalle, Bergbau und natürliche Ressourcen zu investieren. Bedrock Industries fokussiert sich auf Investitionen entlang der breiteren Wertschöpfungskette, von Bergbau und Rohstoffen über Verhüttung und Fertigung bis hin zu wertschöpfenden Produkten in einer Vielzahl diversifizierter Endmärkte. Unsere Philosophie beinhaltet die Zusammenarbeit mit Managementteams, Mitarbeitern, Gewerkschaften, lokalen und nationalen Regierungen und anderen Interessengruppen. Dabei unterstützen wir die Unternehmensstrategie je nach Bedarf mit Finanzkapital und operativer Hilfe und greifen dabei auf unsere langjährige Erfahrung in der Branche zurück. Der Gründer von Bedrock, Herr Kestenbaum, war zuletzt als Chairman und CEO von Stelco Holdings tätig, einem Unternehmen, das für ca. 3,4 Milliarden CAD an Cleveland Cliffs verkauft wurde. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 32 für die Stammaktien von Stelco seit dem Börsengang im Jahr 2017. Bedrock Industries wurde von Alan Kestenbaum gegründet und wird von Managing Partner Gaurav Mehta unterstützt.

