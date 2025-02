Paris (ots/PRNewswire) -Reju, das fortschrittliche Textil-zu-Textil-Regenerationsunternehmen, und Cibutex, eine Genossenschaft von Unternehmen, die sich dem Aufbau einer nachhaltigeren Textil-Lieferkette verschrieben hat, gaben heute die Unterzeichnung einer Partnerschaft bekannt. Durch diese Zusammenarbeit werden Reju und Cibutex daran arbeiten, ein Ökosystem zwischen den Cibutex-Mitgliedsunternehmen aufzubauen.Diese Partnerschaft wird Reju mit Sekundärrohstoffen aus Textilabfällen für das Recycling und die Herstellung von regeneriertem Reju Polyester versorgen. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten der zirkulären Regeneration unter Verwendung der innovativen Textil-zu-Textil-Recyclingtechnologie von Reju.Reju leistet Pionierarbeit bei der Schaffung einer weltweiten Infrastruktur für die Aufbereitung von Textilabfällen in großem Maßstab, angefangen bei Polyester. Reju Polyester hat einen um 50 % geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu neuem Polyester und kann unendlich oft regeneriert werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft mit Cibutex werden die Materialien der Mitgliedsunternehmen der Genossenschaft im Regeneration Hub Zero von Reju in Frankfurt, Deutschland, der 2025 voll einsatzfähig sein wird, und in zukünftigen Reju Regeneration Hubs verarbeitet.Cibutex bringt Unternehmen aus dem Textildienstleistungssektor zusammen, um gebrauchte Textilien zu sammeln und zu verarbeiten und so einen Weg zu schaffen, diese Materialien wieder in den Produktionskreislauf einzubringen. Ziel ist es, den Kreislauf der gewerblichen Textilproduktion zu schließen und sicherzustellen, dass B2B-Textilien nach ihrer Verwendung gesammelt und in wertvolle Rohstoffe umgewandelt werden. Durch die Integration der firmeneigenen Regenerationstechnologie von Reju gewährleistet dieser Zusammenschluss Rückverfolgbarkeit und Skalierbarkeit, Schlüsselkomponenten einer wirklich nachhaltigen und kreislauffähigen Textil-Lieferkette.Patrik Frisk, CEO von Reju, sagte: "Reju und Cibutex bündeln ihre Kräfte, um den Wandel hin zu einem Kreislauf-Ökosystem für Geschäftstextilien anzuführen. Der besondere Ansatz von Cibutex bei der Mobilisierung von Mitgliedsunternehmen passt perfekt zum Auftrag von Reju, Textilien in großem Maßstab zu regenerieren. Gemeinsam gehen wir die Herausforderung der Textilabfälle an und bauen eine Infrastruktur auf, die wertvolle Ressourcen vor Mülldeponien und Verbrennung bewahrt und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der Branche verringert.Jan Lamme, CEO von Cibutex, fügt hinzu: "Unsere Genossenschaft wurde nach dem Prinzip der Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Textilien gegründet. Die Partnerschaft mit Reju stärkt unsere Fähigkeit, Wirtschaftstextilien nach ihrer Verwendung wieder in den Produktionskreislauf einzubringen und die Rückverfolgbarkeit und Qualität zu erreichen, die für eine nachhaltige Zukunft unerlässlich sind. Diese Zusammenarbeit ist ein großer Schritt nach vorn bei der Verwirklichung unserer Vision einer geschlossenen Lieferkette für den Textildienstleistungssektor".Die gemeinsamen Anstrengungen von Reju und Cibutex unterstreichen die Stärke des kombinierten Einfallsreichtums und der Innovation bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderung der Textilabfälle. Mit dem Inkrafttreten des EU-Mandats für die Sammlung von Textilabfällen in diesem Jahr und den anstehenden Vorschriften in den USA kommt diese Initiative zu einem entscheidenden Zeitpunkt, um skalierbare Lösungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen und für eine nachhaltigere Zukunft zu gewährleisten.Über Cibutex CIBUTEX ist eine Genossenschaft mit Sitz in den Niederlanden, die im März 2022 auf Initiative von Blycolin Textile Services, Dibella, Edelweiss Groep, Lamme Textile Management und Nedlin gegründet wurde. Die Initiative, der sich Textildienstleister aus ganz Europa anschließen können, steht für "Circularity for Business Textiles" und setzt sich für mehr Kreislaufwirtschaft in den textilen Lieferketten ein. Durch die Zusammenarbeit werden Stärken und Wissen gebündelt und genutzt, um zukunftsweisende Lösungen für die Branche zu fördern.Über Reju Reju ist ein Unternehmen für Materialaufbereitung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju, das sich im Besitz von Technip Energies befindet und eine aus der IBM-Forschung stammende Technologie einsetzt, hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Kreislauf-Ökosystem für das Textilrecycling zu schaffen, das sich mit dem in Textilien enthaltenen PET-Kunststoff befasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reju.com/.