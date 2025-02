© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Die von Donald Trump verhängten Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko treiben Anleger verstärkt in defensive und dienstleistungsorientierte US-Aktien. Morgan Stanley hat Unternehmen identifiziert, die als vermeintlich sichere Häfen in dieser unsicheren Marktphase gelten. Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, sieht eine Verschiebung der Marktpräferenzen weg von konsumgüterlastigen Unternehmen hin zu Finanzen, Software, Medien, Unterhaltung und Verbraucherdienstleistungen. "Branchen mit stärkerer Preissetzungsmacht, wie Investitionsgüter, sind besser positioniert als Unternehmen im Bereich nichtzyklischer Konsumgüter", erklärte Wilson in einer Mitteilung an Kunden. …