Immobilienmogulin und Unternehmerin wird auf der wichtigsten Lieferkettenkonferenz des Jahres im Mittelpunkt stehen

Kinaxis (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute bekannt, dass Barbara Corcoran als prominente Hauptrednerin auf der Kinexions 2025, der jährlichen Lieferketten-Community-Konferenz, die vom 31. März bis 2. April in Austin, Texas, stattfindet, auftreten wird.

Corcoran ist die Gründerin der Corcoran Group und Executive Producer und "Shark" in der fünfmal mit dem Emmy-Award ausgezeichneten ABC-Show Shark Tank, in der sie bisher in Hunderte von Unternehmen investiert hat. Mit ihrem innovativen, unkonventionellen Denken macht sie Shark-Tank-Unternehmen weiterhin jeden Tag zu Erfolgsgeschichten. Corcoran wird den Konferenzteilnehmern ihre Führungsmethodik und ihre Erfahrungen bei der schnellen Anpassung und der Umwandlung jedes Hindernisses in eine Chance vorstellen eine Botschaft, die bei den Teilnehmern, die selbst mit beispiellosen Veränderungen und Unterbrechungen in ihren Lieferketten zu kämpfen haben, auf offene Ohren stoßen wird.

"Barbara Corcoran hat Millionen von Unternehmern inspiriert und ihnen die Werkzeuge an die Hand gegeben, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen und Veränderungen für einen langfristigen Mehrwert zu nutzen", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Wir freuen uns sehr, sie auf der Hauptbühne begrüßen zu dürfen und ihre Erkenntnisse mit unserer Gemeinschaft innovativer Führungskräfte im Bereich Lieferketten zu teilen."

Kinexions 2025 wird durch die Platin-Sponsoren Scott Sheldon, Capgemini und Accenture sowie die Gold-Sponsoren 4flow, Genpact, Microsoft, Google Cloud und Spinnaker SCA ermöglicht. Die Anmeldung für Kinexions 2025 ist unter www.kinexions.com möglich.

Weitere Informationen über Kinaxis und seine Lösungen zur Koordinierung der Lieferkette finden Sie unter www.kinaxis.com

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Störungen von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

