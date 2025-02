Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

LLB neu an der Zürcher Bahnhofstrasse



04.02.2025 / 18:00 CET/CEST





Zürich, 4. Februar 2025. Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) zieht in Zürich von der Claridenstrasse in das bekannte Modissa-Gebäude an der Bahnhofstrasse. Dieser Umzug markiert einen bedeutenden Schritt für die Entwicklung der LLB Schweiz und für die Geschichte des Traditionshauses. Die zentrale Lage an einer der meistfrequentierten Strassen der Schweiz trägt zusätzlich zur Bekanntheit der Marke LLB bei.

An dieser Top-Lage im Herzen von Zürich plant die LLB 70 moderne Arbeitsplätze. Die LLB wird die Räumlichkeiten vom zweiten bis fünften Obergeschoss künftig als zentralen Hub für all ihre Aktivitäten in Zürich nutzen. Dazu zählen Kundenberaterteams der LLB Schweiz, ein Kundenberaterteam für Zentral- und Osteuropa der LLB in Liechtenstein sowie die Fondsexperten der LLB Swiss Investment. «Der neue Standort im Modissa-Gebäude an der Bahnhofstrasse unterstützt uns in unseren Wachstumsambitionen im Private Banking und im Firmenkundengeschäft in Zürich. Die zentrale Lage ermöglicht es uns, unsere Kunden noch besser zu betreuen», freut sich René Zwicky, CEO der LLB Schweiz.

Charakter des Hauses bleibt erhalten

Die LLB wird als Mieterin der neu geschaffenen Büroflächen eine wichtige Rolle bei der Revitalisierung des historischen Modissa-Gebäudes spielen. Das Erdgeschoss sowie das erste Ober- und Untergeschoss bleiben als Retailflächen bestehen, ebenso bleibt die Nutzung des Dachgeschosses als Rooftop-Bar unverändert.

Die LLB wird den historischen Flair des Gebäudes mit modernen Elementen kombinieren und eine inspirierende und repräsentative Umgebung schaffen. So wird beispielsweise die geschlossene Fassade für die Büronutzung geöffnet und mit Fenstern ergänzt.

Marke LLB in der Bahnhofstrasse präsent

Diese Symbiose aus Tradition und Moderne widerspiegelt gleichzeitig die Werte der LLB und wird die Identität des neuen Standorts in Zürich prägen. «Die LLB legt grossen Wert darauf, den architektonischen Charakter des Modissa-Gebäudes an der Bahnhofstrasse zu bewahren und gezielt zu nutzen. In der hochfrequentierten Bahnhofstrasse können wir die Visibilität und Bekanntheit der Marke LLB signifikant erhöhen.», betont Gabriel Brenna, CEO der LLB-Gruppe, die Bedeutung des Standortwechsels in Zürich für die gesamte LLB. Der Umzug vom bisherigen LLB-Standort in der Claridenstrasse ins Modissa-Gebäude ist für das dritte Quartal 2025 geplant.

Geschichte und Bedeutung des Modissa-Gebäudes

1962: Modissa eröffnet eine Filiale an der Bahnhofstrasse.

1965: Wettbewerb für einen Neubau, den Architekt Werner Gantenbein gewinnt.

1973-1975: Bau des neuen Modissa-Gebäudes nach Gantenbeins Entwurf. Der Neubau ersetzt das historische Gebäude «Zum Silberhof».

1975: Eröffnung des Modissa-Gebäudes mit der markanten Bronzefassade.

1977: «Auszeichnung für gute Bauten» der Stadt Zürich

2014: Das Gebäude wird unter Denkmalschutz gestellt.

2022: Schliessung des Modehauses Modissa

2022-2024: Zwischennutzungen des Gebäudes

Q3 2025: Einzug der LLB in das Modissa-Gebäude

Kurzporträt

Die LLB (Schweiz) AG hat ihren Sitz in Uznach. Per 31. Dezember 2023 betrug das Geschäftsvolumen CHF 14.3 Mia. Mit Niederlassungen in Uznach, Rapperswil, Sargans, Lachen, Zürich, Winterthur, Frauenfeld und St. Gallen ist sie in der Region stark verankert.

Die LLB Schweiz ist seit Ende 2022 eine 100-prozentige Tochter der LLB-Gruppe, was ihre Position im Finanzsektor stärkt; Sicherheit und Stabilität sind dabei zentrale Werte. Sie verknüpft ihre langjährige Tradition mit exzellenter Beratung und den modernsten Lösungen der LLB-Gruppe, um ihren Kunden täglich einen erstklassigen Service zu bieten

Kontakt

LLB (Schweiz) AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability

T +41 55 285 71 31 | kommunikation@llb.ch | llb.ch

Ende der Medienmitteilungen