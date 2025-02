EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SCHOTT Pharma mit erfolgreicher Hauptversammlung - Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu



04.02.2025 / 18:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHOTT Pharma mit erfolgreicher Hauptversammlung - Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu SCHOTT Pharma hat am 4. Februar 2025 seine ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten

Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu

Dr. Wolfram Carius wurde als Nachfolger von Dr. Wolfgang Wienand in den Aufsichtsrat von SCHOTT Pharma berufen SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat heute seine ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 abgehalten. Die virtuelle Hauptversammlung ermöglichte den Aktionärinnen und Aktionären, direkt mit Vorstand und Aufsichtsrat zu interagieren und Fragen zu stellen. Gemeinsam blickten sie auf ein starkes Geschäftsjahr 2024 zurück, in dem SCHOTT Pharma seine Ziele, einschließlich der zuvor angehobenen Umsatzprognose, übertroffen hat. Auf diese Weise hat das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs weiter beschleunigt. Daneben stieg SCHOTT Pharma 2024 kurz vor seinem ersten Jahrestag an der Börse in den MDAX auf. Dieser Schritt unterstrich die starke Leistung des Unternehmens in den zwölf Monaten seit dem Börsengang 2023. Neben diesen Erfolgen, erörterten Vorstand und Aufsichtsrat das aktuelle Marktumfeld, einschließlich der sich daraus ergebenen Wachstumschancen und Herausforderungen, und präsentierten eine vorsichtige, aber optimistische Perspektive auf das Geschäftsjahr 2025. Alle strukturellen Markttrends, die Wachstumschancen bieten, zeigen weiterhin eine starke Dynamik: Dazu gehören die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1- und mRNA-Medikamenten sowie die fortschreitende Kommerzialisierung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody Drug Conjugates, ADCs) und Homecare-Lösungen, die die strategische Verlagerung von SCHOTT Pharma hin zu hochwertigen Lösungen unterstützen. Insgesamt waren rund 97 % des Grundkapitals bei der Hauptversammlung vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu. Dazu gehören die Berufung von Dr. Wolfram Carius in den Aufsichtsrat von SCHOTT Pharma und die Wahl von KPMG zum neuen Abschlussprüfer des Unternehmens. "Unsere diesjährige Hauptversammlung war für uns eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit unseren Aktionärinnen und Aktionären auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für SCHOTT Pharma zurückzublicken und einen Ausblick auf die kommenden Monate zu geben. Das Vertrauen des Kapitalmarktes unterstreicht, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben: Wir werden unseren profitablen Wachstumskurs fortsetzen. Unsere innovativen Produkte, unsere globale Präsenz und unsere Marktposition als zuverlässiger Partner führender Pharmaunternehmen ermöglichen es uns, die wichtigsten Pharmatrends erfolgreich zu adressieren", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "SCHOTT Pharma ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen. Zusätzlich wollen wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre an unserem profitablen Wachstum teilhaben lassen und schütten deswegen eine Dividende von 0,16 Euro je Aktie aus. Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes sind wir überzeugt, dass unsere strategische Ausrichtung auf hochwertige Lösungen weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum ermöglichen wird", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma. Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet Die Aktionärinnen und Aktionäre entlasteten den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin und den Aufsichtsrat mit großer Mehrheit. Die Hauptversammlung wählte Dr. Wolfram Carius, Executive Vice President der BAYER AG, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Dr. Wolfram Carius ist ein anerkannter Experte in der Pharma-Industrie und neben seiner Rolle als Executive Vice President der BAYER AG auch als Mitglied des Aufsichtsrats der Siegfried AG tätig. Das frühere Aufsichtsratsmitglied Dr. Wolfgang Wienand hat sein Mandat niedergelegt, da er für externe Mandate bei der Lonza AG, wo er als CEO tätig ist, nicht mehr zur Verfügung steht. Alle Tagesordnungspunkte erhielten hohe Zustimmungsquoten Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten fielen wie folgt aus: Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2024, mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zur vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns, unter anderem Ausschüttung einer Dividende von 0,16 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024 mit 99,53 % der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit 96,34 % der abgegebenen Stimmen

Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie als Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen mit 98,99 % der abgegebenen Stimmen

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit 93,12 % der abgegebenen Stimmen

Wahl von Dr. Wolfram Carius zum Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 4. Februar 2025 mit 90,69 % der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der SCHOTT Pharma Mexico GmbH mit 99,98 % der abgegebenen Stimmen Weitere Informationen und Dokumente zur Hauptversammlung von SCHOTT Pharma finden Sie auf der Investor Relations Website unter: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/events/hauptversammlung/ Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com Pressekontakt Lea Kaiser Media Relations Tel.: +49 (0) 6131 66 2422 E-Mail: lea.kaiser@schott.com Tobias Erfurth Head of Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com Jasko Terzic, CFA Senior Manager Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com



04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com