Krypto News: -18 % Pepe unter Druck, während Wall Street Pepe 68 Millionen US-Dollar einsammelt

Der Kryptomarkt kommt aufgrund des drohenden Handelskriegs zwischen den USA und dem Rest der Welt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem der amtierende US-Präsident, der sich vor der Wahl noch gerne als zukünftiger Krypto Präsident feiern ließ, Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und China per Dekret erlassen hatte, stand der Markt in Flammen. Obwohl das Staatsoberhaupt mittlerweile zumindest in Sachen Kanada und Mexiko wieder zurückgerudert ist, bleibt der Markt stark verunsichert. In solchen Zeiten setzen Investoren lieber auf sichere Anlagen, statt auf die hochvolatilen Kryptowährungen. Ganz besonders hart trifft das die Meme-Coins, die im sowieso schon volatilen Kryptouniversum zu den volatilsten Coins zählen. In den letzten 24 Stunden sank die Gesamtmarktkapitalisierung zwar nur leicht um 0,21 %, das 24-Stunden-Handelsvolumen ging dagegen um 51,99 % zurück.

Pepe rauscht um 18 % ab, war das erst der Anfang?

Froschcoin Pepe, der Überraschungserfolg des Jahres 2023, der sich auch 2024 durchaus stabil geschlagen hatte, verliert auf Wochensicht knapp 18 % und notiert derzeit bei 0,00001039 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar. Damit liegt der Token rund 63 % unter seinem Allzeithoch aus dem Dezember 2024. Der Absturz von Pepe liegt vermutlich zum einen in der Korrektur des Marktes begründet. Zum anderen zählt der Coin eher zu den "klassischen Meme-Coins" ohne große Utility. Das heißt, er wird rein durch den Hype auf Social Media und seine Community getrieben. Der Token basiert auf der Figur Pepe the Frog aus dem Webcomic "Boys Club" von Matt Fury. Die Utility von Pepe ist, vorsichtig ausgedrückt, eher übersichtlich. Das heißt, der Coin dient rein als Spekulationsobjekt, was eine weitere Erklärung für den enormen Kursverlust sein kann.

Zudem haben sich weitere Frösche auf den Weg gemacht, PEPE seinen Platz im Meme-Coin Ranking streitig zu machen. Dazu gehört Wall Street Pepe, der aktuell mit seinem Rekord Presale bei den Early Bird Investoren punktet.

Ob der Pepe Kurs weiter fällt oder nicht, kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden. Das hätte aufgrund der extrem hohen Volatilität des Meme-Tokens etwas von einem Blick in die berühmte Glaskugel - und das wäre wenig serös.

Wall Street Pepe - der neue Frosch mit Utility

Gäbe es ein Ranking, welche Coins Pepe am ehesten gefährlich werden können, dann wäre Wall Street Pepe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ganz oben zu finden. Dem Projekt ist es gelungen, über 68 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln und das in Rekordzeit. Das enorme Tempo des Vorverkaufs könnte ein Hinweis auf das Explosionspotenzial des Coins sein, sobald dieser an den Börsen gelistet wird. Der Fokus von Wall Street Pepe liegt ganz klar auf den Kleinanlegern und verbindet damit den Pepe-Charme mit seinem USP - dem Kampf gegen die Krypto Wale. Diese können alleine aufgrund der schieren Menge Coins, die sie halten, die Kurse zu ihren Gunsten manipulieren. Mitglieder der WEPE-Army erhalten Zugang zu einer exklusiven Handelsgruppe. Dort gibt es wertvolle Handelseinblicke und Insiderinformationen, zu denen auch die begehrten. Alpha Calls gehören, die sonst nur Großinvestoren vorbehalten sind.

Die Eintrittskarte zu dieser Handelsgruppe ist der native WEPE Token, der aktuell noch im Presale gekauft werden kann. Wobei die Betonung hier eindeutig auf "noch" liegt, denn der Countdown läuft. Ein WEPE kostet 0,0003665 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden (zum Beispiel Best Wallet). Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.