Frankfurt (www.fondscheck.de) - Erst DeepSeek, dann US-Zölle - dauerhaft erschüttern lassen sich die Aktienmärkte dennoch nicht, so die Deutsche Börse AG.Dass der US-Präsident Trump mit den angedrohten Zöllen wahrmache, scheine schnell verdaut. Auch am ETF-Markt herrscht weiter Kauflaune. "Die Käufe überwiegen", melde Frank Mohr von der Société Générale. "Nur bei den lange so beliebten Technologiewerten sehen wir auch Gewinnmitnahmen." Holger Heinrich von der Baader Bank berichte von rund 40 Prozent mehr Käufen als Verkäufen und "deutlich anziehenden" Umsätzen. Laut Leo Puschmann von Lang & Schwarz sei zudem bei Gold-ETCs viel los - wegen des neuen Goldpreisrekords. ...

