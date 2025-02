Gestützt auf die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Identitätsüberprüfung hat Regula die vollständige Kompatibilität seiner fortschrittlichen Software zur Dokumentenüberprüfung mit einer Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen ID-Scannern und Passlesern von Drittanbietern hergestellt. Nun können Grenzkontrollstellen, Hotels, Banken, medizinische Einrichtungen und andere Institutionen unabhängig von den aktuell eingesetzten Geräten die Vorteile der robustesten automatischen Dokumentenprüfung und -authentifizierung auf forensischem Niveau nutzen.

Regula's document verification software is fully compatible with a wide range of third-party ID scanners and passport readers on the market. (Photo: Business Wire)

Die ID-Prüfsoftware von Regula ist eine Vor-Ort-Lösung, d. h. sie funktioniert offline und schützt so sensible Identitätsdaten. Sie lässt sich nahtlos in die marktführenden Passlesegeräte integrieren und kann je nach Gerätemodell und Funktionsumfang komplett angepasst werden. Dies gewährleistet nicht nur eine schnelle Umstellung auf eine robuste Kernlösung zur Identitätsprüfung (IDV), sondern ermöglicht es Unternehmen und Regierungsbehörden auch, das Potenzial ihrer bestehenden Hardware maximal auszuschöpfen.

Überprüfung von Dokumenten auf Forensik-Niveau

Die ID-Prüfsoftware von Regula für Dokumentenleser bietet die umfassendste verfügbare Echtheitsprüfung von Identitätsdokumenten. Sie liest, analysiert und vergleicht automatisch Daten aus einer Vielzahl von Quellen, u.a. RFID-Chips, maschinenlesbare Zonen (MRZ), Strichcodes und visuelle Bereiche, um sicherzustellen, dass diese übereinstimmend sind und nicht manipuliert wurden.

Die Software von Regula unterstützt außerdem die Echtheitsprüfung bei verschiedenen Beleuchtungstypen wie Weißlicht, Ultraviolett (UV), Infrarot (IR) und koaxialer Beleuchtung. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung die Kontrolle von Hologrammen und anderen optisch veränderlichen Objekten und Farben.

Weltweite Unterstützung von Identitätsdokumenten

Die Software umfasst die umfangreichste Datenbank für Ausweisvorlagen auf dem Markt, die sich im Eigentum von Regula befindet und von dem Unternehmen gepflegt wird. Diese enthält derzeit über 14.800 Identitätsdokumenten-Vorlagen aus 251 Ländern und Territorien und wird ständig erweitert. Außerdem ermöglicht die Datenbank die Erkennung von 138 Sprachen und einer Vielzahl von Schriftarten.

Optional kann in die Software das Regula Informationsreferenzsystem integriert werden, eine einzigartige digitale Sammlung detailgenauer Abbildungen und Beschreibungen von Identitäts- und Fahrzeugdokumenten sowie von Banknoten und Münzen. Das Regula Informationsreferenzsystem, das sämtliche Länder und Territorien der Welt abdeckt, enthält über 337.000 hochauflösende Abbildungen von Dokumenten und ihren Sicherheitsmerkmalen, die unter unterschiedlichen Lichtquellen aufgenommen wurden. Damit enthält das System eine unverzichtbare und zuverlässige Sammlung von Referenzdokumenten, mit der sogar extrem seltene Dokumente verglichen werden können.

Mühelose Installation und flexible Lizenzierung

Die ID-Prüfsoftware von Regula wurde mit einem besonderen Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Es handelt sich um eine sofort einsatzbereite Lösung, die mit drei Klicks zu installieren ist und keine Entwicklungszeit oder technologielastige Ressourcen benötigt. Dank der umfangreichen Dokumentation und der nativen Unterstützung für alle wichtigen Frameworks und Programmiersprachen lässt sich die Software nahtlos in bestehende Systeme und Workflows integrieren. Die flexiblen Lizenzierungsoptionen sind für nahezu jeden Anwendungsfall passend und decken die unterschiedlichsten Verifikationsszenarien ab.

Optimierte Dokumentenverarbeitung

Die ID-Prüfsoftware von Regula hebt die Dokumentenverarbeitung mit ihrer leistungsstarken und hochpräzisen OCR-Technologie (Optical Character Recognition) auf ein neues Niveau. Die Software bietet erweiterte Funktionen, wie die Unterstützung für das Parsing von Namen, Nachnamen, Adressen, Ländern und anderen wichtigen Bereichen. Der Text wird automatisch in einzelne Felder aufgeteilt. Beispielsweise wird eine Anschrift in Postleitzahl, Bundesland und Land unterteilt. Dies macht die extrahierten Daten übersichtlicher und besser auswertbar. Darüber hinaus verarbeitet das OCR-Modul komplexe Datumsformate und Zeichen aus verschiedenen Zeichensätzen innerhalb einer Zeile und gewährleistet so eine nahtlose Dateninterpretation über verschiedene Dokumenttypen hinweg.

Zukunftssichere Lösung

Obwohl sich die Standards für die Identitätsprüfung sowie die Dokumentenformate ständig weiterentwickeln, hält Regula Schritt. Die ID-Prüfsoftware von Regula wird nicht nur ständig aktualisiert, sie verarbeitet auch proaktiv neue Arten von Identitätsdokumenten, Sicherheitsmerkmalen und Prüfmethoden. So unterstützt die Regula ID-Prüfsoftware im Rahmen des jüngsten Updates im vollen Umfang Digital Travel Credentials (DTCs), eine neue, digitale Art der Präsentation und Verarbeitung von Reisedokumenten. Mit diesem Ansatz bleibt jedes Passlesegerät vollumfassend in der Lage, auch die innovativsten Identitätsdokmentenüberprüfungen durchzuführen.

"Indem wir die Kompatibilität mit den meisten gängigen Passlesegeräten gewährleisten, ermöglichen wir es den Organisationen, eine fortschrittliche ID-Prüfsoftware zu nutzen, ohne dass eine neue Hardware angeschafft und drastische Änderungen durchgeführt werden müssen. Die Software von Regula bietet Präzision auf forensischem Niveau, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sowie die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und setzt damit neue Maßstäbe bei der Dokumenten-Authentifizierung", erläutert Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Wenn Sie mehr über die Funktionen und Möglichkeiten der Regula ID-Prüfsoftware für Passlesegeräte erfahren möchten, besuchen Sie bitte die offizielle Website.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

