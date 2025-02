Nymi Band 4 baut auf früheren Erfolgen in der Life-Science-Fertigung auf und ermöglicht nun eine starke mobile Authentifizierung für Mitarbeiter in weiteren kritischen Branchen

Nymi, Inc. gab heute die Markteinführung seines mobilen Authentifikators der nächsten Generation bekannt: das Nymi Band 4. Es bietet Design-Upgrades und erweiterte passwortlose Anwendungsfälle für regulierte Branchen, während die Kernfunktionalität der Authentifizierung beibehalten wird, die es zu einer führenden Lösung im Bereich der Life-Science-Fertigung gemacht hat.

Diese neueste Entwicklung von Nymi bietet Branchen, deren Arbeitsabläufe komplex sind, eine Handsfree-Lösung für passwortlose Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die hohe Sicherheit, Compliance und Komfort für Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz gewährleistet, zum Beispiel für Bediener von Fertigungsstraßen, Laborwissenschaftler, Außendiensttechniker und andere wichtige Mitarbeiter in prozessintensiven Umgebungen.

Das Nymi Band 4 kann als Einzelgerät zur FIDO2-Authentifizierung oder als Teil der Nymi Connected Worker-Plattform verwendet werden, um individuelle Anwendungsfälle und eine nahtlose Integration in andere Systeme zu ermöglichen.

"Unsere Kunden aus dem Bereich Life Sciences haben uns immer wieder darauf angesprochen, dass die meisten Authentifizierungslösungen nicht für alle ihre Mitarbeiter und Umgebungen geeignet sind. Dies gilt insbesondere für Arbeitsplätze außerhalb einer traditionellen Büroumgebung", so David Fortune, President von Nymi. "Nymi hat eine Lösung entwickelt und bereitgestellt, die eine freihändige und passwortlose Nutzung ermöglicht und die speziell auf die Bedürfnisse der 80 der weltweiten Belegschaft zugeschnitten ist, die keinen festen Arbeitsplatz haben, sich häufig Terminals und Geräte teilen und im Stehen arbeiten oder ihre Hände zur Ausführung ihrer Aufgaben benötigen."

Mit der neuesten Version des Nymi Band 4 hat Nymi sein bisher fortschrittlichstes Wearable für den Arbeitsplatz entwickelt. Bei der Entwicklung wurden auch das Feedback und die Erkenntnisse des wachsenden Kundenstamms von Nymi berücksichtigt, zu dem 14 der 15 weltweit führenden Pharmahersteller gehören.

"Wir sind davon überzeugt, dass weitere Branchen auf das Nymi Band setzen werden, weil es ihren Mitarbeitern das Leben erleichtert", so Fortune weiter. "Indem wir eine erstklassige Lösung anbieten, die auf eine oft übersehene Belegschaft zugeschnitten ist, hilft das Nymi Band Unternehmen auch dabei, strenge Compliance-Standards zu erfüllen, für mehr Sicherheit zu sorgen, die Datenintegrität zu gewährleisten und die Industrie 4.0 mit einer personenbezogenen Authentifizierung auch bekannt als vernetzter Mitarbeiter voranzutreiben."

Auch außerhalb der Life Sciences steigt die Nachfrage nach dem Nymi Band in anderen wichtigen Branchen, weil große Unternehmen versuchen, Zeit zu sparen, die Sicherheit zu erhöhen und die Frustration ihrer Mitarbeiter im Zusammenhang mit Passwörtern zu verringern.

Die Einführung des Nymi Band 4 untermauert Nymis Engagement, Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz in OT-Umgebungen mit innovativen, sicheren und benutzerfreundlichen Authentifizierungslösungen zu unterstützen. Indem es die einzigartigen Herausforderungen der Life-Science-Fertigung und anderer Branchen adressiert, erschließt das Nymi Band 4 neue Potenziale für die digitale Transformation und betriebliche Effizienz.

Um mehr darüber zu erfahren, wie das Nymi Band 4 Ihre Authentifizierung am Arbeitsplatz verändern kann, besuchen Sie www.nymi.com oder vereinbaren Sie eine Demo

Über Nymi

Nymi, eine Tochtergesellschaft von Innominds, ist ein Vorreiter im Bereich tragbarer Authentifizierungslösungen und Anbieter einer innovativen, passwortlosen Technologie, die Mitarbeitern ohne festen Arbeitsplatz in OT-Umgebungen neue Möglichkeiten eröffnet. Das Nymi Band bietet eine sichere, "handsfree"-Erfahrung, die sich nahtlos in Unternehmensanwendungen, -systeme und -netzwerke integrieren lässt. Dank der Kombination aus biometrischen, kontinuierlichen und Multi-Faktor-Authentifizierungsfunktionen (MFA) sorgt das Nymi Band für ein hohes Maß an Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und betriebliche Effizienz und steigert gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Die Lösungen von Nymi, die das Vertrauen von 14 der 15 weltweit führenden Pharmahersteller genießen, wurden entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen prozessintensiver Branchen zu bewältigen, von der sicheren Zugangskontrolle bis hin zu elektronischen Unterschriften und digitalen Arbeitsabläufen. Mit Unterstützung eines weitreichenden Netzwerks von Technologiepartnern darunter Eviden, Microsoft, Rockwell Automation und Siemens ermöglicht es Nymi Unternehmen, die IT/OT-Authentifizierung neu zu definieren und ebnet so den Weg für eine vernetzte und sichere Zukunft, in der der Mitarbeiter ohne Schreibtischarbeitsplatz im Mittelpunkt steht.

