Die Scout24-Aktie zeigt sich am Handelstag mit einer leicht rückläufigen Tendenz. Im XETRA-Handel rutschte der Kurs auf 94,00 EUR ab, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs bewegt sich die Aktie weiterhin nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 94,65 EUR, das erst kürzlich am 3. Februar 2025 erreicht wurde. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR, von dem sich der Kurs mittlerweile um mehr als 52 Prozent erholt hat. Das Handelsvolumen belief sich auf 19.665 Aktien, wobei der Handelstag mit einem Kurs von 94,40 EUR eröffnet wurde.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Die Experteneinschätzungen für Scout24 fallen optimistisch aus. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Erhöhung der Dividende von 1,20 EUR auf 1,22 EUR je Aktie erwartet. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 86,34 EUR, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 2,73 EUR prognostiziert wird. Die nächsten Quartalsergebnisse werden voraussichtlich am 27. Februar 2025 veröffentlicht.

