FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Volkswagen haben sich am Donnerstag im sehr stark erholten Marktumfeld nach Geschäftszahlen etwas weniger gut geschlagen. Im Dax gewannen sie nur kurzzeitig fast 10 Prozent und gaben zuletzt etwa die Hälfte ihrer Gewinne wieder ab. Der deutsche Leitindex lag derweil nach zunächst gut 8 Prozent Plus noch 6,5 Prozent höher als am Vortag.

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi attestierte den Wolfsburgern nach den Eckdaten für das erste Quartal einen volatilen Jahresstart. Das operative Ergebnis von 2,8 Milliarden Euro stehe unter dem Eindruck von Sondereffekten in einer Größenordnung von 1,1 Milliarden Euro. Die Abweichung zur Markterwartung von 4 Milliarden Euro sei entsprechend hoch, so Asumendi. Alles in allem gesehen sei jedoch die Bestätigung der Jahresziele ein positives Signal.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos hatte mit einem Rutsch um über 13 Prozent besonders unter der vor einer Woche losgetretenen US-Zollflut gelitten und war auf das tiefste Niveau seit November 2020 abgetaucht. Er erholte sich jetzt vergleichsweise zurückhaltend und bleibt auf Sieben-Tage-Sicht noch 6 Prozent unter Wasser. Vor allem Autozulieferer wie Forvia und Valeo zeigten am Donnerstag relative Stärke, aber auch Stellantis und BMW ./ag/mis