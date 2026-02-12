Der Volkswagen-Konzern und Toyota gehören zu den größten Autobauern der Welt. Mit Elektroautos in China tun sich beide Unternehmen bisher schwer. Jetzt zeigt sich: 2025 haben die Japaner in China erstmals mehr E-Autos verkauft als VW - wenn auch auf niedrigem Niveau. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Zahlen des Datendienstleisters Marklines. Demnach kam Toyota (auf Markenebene) im vergangenen Jahr auf 100.000 in China verkaufte Batterie-Elektroautos, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
