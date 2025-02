Laserfiche eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Inhalte und Arbeitsabläufe unterstützt gab heute bekannt, dass CRN®, eine Marke von The Channel Company, Taylor Grosso, Senior Director, Global Channels and Alliances, Alex Matos, Associate Director East, und Allison Young, Senior Director, Presales and Service Delivery, in die renommierte 2025 CRN Channel Chiefs-Liste aufgenommen hat. Die jährliche Liste würdigt die IT-Anbieter und Vertriebsleiter, die die Strategie vorantreiben und die Vertriebsagenda für ihre Unternehmen festlegen.

"Das Channel-Team von Laserfiche ist bestrebt, kontinuierlich in unsere Channel-Partnerschaften zu investieren und unser Channel-Ökosystem zu stärken", sagte Karl Chan, CEO von Laserfiche. "Taylor, Alex und Allison sind vorbildliche Channel-Leader, die ihren Partnern die Tools, Schulungen und Unterstützung bieten, die sie benötigen, um unseren gemeinsamen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Young leitet den Bereich Presales und Professional Services bei Laserfiche und bietet Partnern und Kunden technische Expertise und Beratung. Sie war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung innovativer Demo- und Bildungsressourcen für den Kanal beteiligt. Diese Ressourcen verbessern das Produktwissen der Vertriebspartner erheblich und unterstützen sie dabei, an Kunden zu verkaufen und diese zu betreuen, was den gemeinsamen Erfolg fördert.

Matos ist für den Vertrieb von Laserfiche an der Ostküste zuständig. Seine Channel-Philosophie legt den Schwerpunkt auf die Schulung und Entwicklung von Channel-Partnern, um den Wert und die Auswirkungen von Lösungen genau zu vermitteln. Seine Bemühungen haben es Partnern ermöglicht, große Geschäfte abzuschließen und die Kundenbindungsraten zu verbessern, was sich erheblich auf die Einnahmen der Partner ausgewirkt hat.

Grosso leitet das globale Vertriebsteam von Laserfiche, das sich auf die Umsetzung eines Vertriebsmodells konzentriert, das solide Schulungsressourcen, Schulungen und Unterstützung für Vertriebspartner in den Mittelpunkt stellt. Sein Fokus auf Unternehmensverkäufe hat es Partnern ermöglicht, neue, profitable Möglichkeiten zu erschließen. Seine Vision, Vertriebspartnern zuverlässige Ressourcen zur Verfügung zu stellen, hat zu einem kontinuierlichen Wachstum des Vertriebsnetzes von Laserfiche geführt.

Die Liste der Channel Chiefs, die jährlich von CRN veröffentlicht wird, präsentiert die Top-Führungskräfte im gesamten IT-Channel-Ökosystem, die unermüdlich daran arbeiten, den gemeinsamen Erfolg mit ihren Partnern und Kunden sicherzustellen.

"Die diesjährigen Preisträger verkörpern Engagement, Innovation und Führungsstärke, die den Erfolg von Lösungsanbietern unterstützen und das Wachstum im gesamten Channel fördern", sagte Jennifer Follett, VP, U.S. Content, und Executive Editor, CRN, bei The Channel Company. "Jeder dieser außergewöhnlichen Führungskräfte hat durch die Förderung von Partnerschaften und die Entwicklung kreativer Strategien, die Ergebnisse erzielen, einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche ausgeübt. Sie haben die Messlatte im Channel hoch gelegt und wir freuen uns, ihre herausragenden Leistungen zu würdigen."

Die Liste der Channel Chiefs 2025 von CRN wird in der Printausgabe des CRN Magazins vom Februar 2025 und ab dem 3. Februar online unter www.CRN.com/ChannelChiefs.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Über The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter von Vertriebskanälen für die führenden Technologiemarken der Welt. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Endnutzern über strategische Kanäle hinweg mit führenden Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung und exklusiven Markt- und Zielgruppeninformationen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte thechannelco.com.

