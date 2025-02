Ethereum erhält Unterstützung von der Trump-Familie während der Krypto-Korrektur

Der Kryptomarkt erlebte am Wochenende die größte Liquidierungswelle seiner Geschichte, die sogar die Verluste während des Covid- und FTX-Crashs übertraf. Besonders Ethereum wurde stark getroffen und fiel unter die 3.000-Dollar-Marke.

World Liberty Financial setzt auf Ethereum-Investments

Eric Trump, der in Verbindung mit dem DeFi-Unternehmen World Liberty Financial steht, hat sich überraschend krypto-affin gezeigt. Das Unternehmen nutzt die aktuelle Korrektur für weitere Ethereum-Investitionen und hat in den letzten Wochen durch größere Käufe auf sich aufmerksam gemacht.

In einem inzwischen teilweise gelöschten Tweet deutete Trump an, dass sich Anleger später bei ihm bedanken würden. Die bullische Position des Präsidentensohns gegenüber einer Kryptowährung wird von vielen Marktteilnehmern als äußerst positives Signal gewertet.

Wall Street Pepe verzeichnet Rekordnachfrage im Presale

Der neue Meme Coin Wall Street Pepe ($WEPE), der auf der Ethereum-Blockchain basiert, könnte von einer möglichen Ethereum-Rallye besonders profitieren. Mit einem bisherigen Vorverkaufsvolumen von fast 70 Millionen Dollar bricht der Token bereits jetzt alle Rekorde.

Der Presale läuft nur noch wenige Tage und bietet Anlegern die Möglichkeit, $WEPE-Token zum Fixpreis zu erwerben. Neben dem Investment erhalten Token-Inhaber auch Zugang zu exklusiven Gruppen für Marktausblicke und Handelsstrategien, während Analysten nach dem Börsenstart einen möglichen Kursanstieg um das 20-fache prognostizieren.

