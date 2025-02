XCN News: Setzt der Top-Performer des letzten Monats seine Rallye weiter fort?

Der Onyxcoin hat sich in den vergangenen Wochen als einer der stärksten Performer im Kryptomarkt erwiesen und beeindruckte mit einer beeindruckenden Rallye von über 1000 Prozent. Nach dieser sensationellen Kursentwicklung fragen sich Anleger nun, ob XCN seine Aufwärtsbewegung nach einer zwischenzeitlichen Korrektur schon bald weiter fortsetzen können wird.

XCN ist die am besten performende Kryptowährung unter den Top-100 Coins

Trotz der heftigen Turbulenzen, welche der Krypto-Markt in den letzten Wochen durchlaufen hat, gab es natürlich auch Top-Performer. Der sich am besten entwickelnde Coin innerhalb der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung im Verlauf des letzten Monats war dabei zweifelsfrei der Onyxcoin XCN. Diesem gelang im Verlauf der letzten 30 Tage eine sagenhafte Rallye, die ihn zwischenzeitlich um über 1500 % ansteigen ließ. Auch nach den jüngsten Turbulenzen steht noch ein monatliches Plus von über 1000 % für XCN zu Buche.

Die Kryptowährung gibt es ja bereits seit März 2022, und damals erlebte der Coin direkt nach dem Launch seine größte Rallye, die ihn bereits im Juni auf ein Allzeithoch von circa 0,18 Dollar katapultierte. Daraufhin folgte dann jedoch eine heftige Entwertung, die zwischenzeitlich zu einem beinahe totalen Wertverlust und Kursen von kaum mehr als 0,001 Dollar führte.

Im Verlauf der letzten drei Wochen hat XCN nun nach mehr als einem Jahr seine erste nennenswerte Rallye erlebt und ist von circa 0,002 Dollar zwischenzeitlich bereits wieder auf ein Jahreshoch von 0,047 Dollar gestiegen, welches XCN am 26. Januar verbuchen konnte. Durch die jüngste Korrektur des Krypto-Marktes ging es für XCN dann jedoch auf zwischenzeitlich kaum mehr als 0,02 Dollar abwärts.

Innerhalb der letzten 24 Stunden gehörte der Coin dann jedoch bereits wieder zu den Top-Performern am Markt und konnte seinen Wert um über 10 % steigern, wodurch XCN jetzt wieder bei 0,03 Dollar gehandelt wird.

Wird die Rallye sich fortsetzen?

Ob sich die Rallye von XCN nun ungebremst weiter fortsetzen kann und der Coin das Potenzial hat, erneut zu früherer Größe aufzusteigen, wird dabei maßgeblich auch von der Entwicklung des restlichen Krypto-Marktes abhängen. Falls es nun auch BTC wieder gelingt, über 100.000 Dollar zu steigen und sich auch ETH und Co. als Top-Altcoins weiter erholen können, könnte auch für XCN in den kommenden Wochen weiterer Aufschwung möglich sein.

Kurstechnisch wäre es erst einmal das wichtigste, den 0,03-Dollar-Support nun zu halten und schnellstmöglich auch über 0,04 Dollar zu steigen. Von da aus wird es dann, in Anbetracht der heftigen Volatilität, welche XCN in den letzten Wochen erlebt hat, wahrscheinlich nur noch ein Katzensprung bis auf ein neues Jahreshoch bei 0,05 Dollar.

Bis zum Erreichen eines neuen Allzeithochs würde dann jedoch nach wie vor massives Kaufinteresse von Anlegern nötig sein, da dafür von diesem Niveau bei 0,05 Dollar schließlich immer noch beinahe eine Vervierfachung des Wertes erforderlich wäre. In Anbetracht der Marktkapitalisierung von immer noch unter 1 Milliarde Dollar besteht hier jedoch auf jeden Fall noch weiteres Wachstumspotenzial.

Sollte es XCN auf der anderen Seite doch nicht gelingen, die 0,03-Dollar-Support zu halten, so könnte es auch schnell erneut abwärts in Richtung 0,025 oder schlimmstenfalls sogar 0,02 Dollar gehen, sollte auch der restliche Krypto-Markt weiterhin schwächeln.

Die derzeit eher unsichere Situation bringt derzeit viele Anleger dazu, sich eher für noch jüngere Kryptowährungen zu interessieren, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin stellt dabei derzeit unter anderem WEPE dar.

WEPE befindet sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung als Meme-Coin

Noch befindet sich dieser Coin in einer sehr frühen Entwicklungsphase und ist nicht auf dem offenen Markt handelbar. Aktuell läuft nähmlich der WEPE-Presale, in dem Investoren die Gelegenheit haben, WEPE zu einem rabattierten Festpreis von 0,0003665 Dollar zu erwerben. Der Presale hat bereits für enormes Interesse gesorgt: Innerhalb weniger Wochen wurden fast 70 Millionen Dollar an initialem Funding eingesammelt - eine rekordverdächtige Summe für ein so junges Meme-Coin-Projekt.

Ein wesentlicher Grund für den großen Hype um WEPE dürfte der Name des Projekts sein. Wall Street Pepe kombiniert das legendäre PEPE-Frosch-Meme und eine klare Anspielung auf den Kultfilm The Wolf of Wall Street. Das scheint bei vielen Anlegern gut anzukommen, auch wenn das Projekt bislang kaum über konkrete Use Cases oder langfristige Utilities verfügt.

Trotzdem ist das Interesse an WEPE stetig weiter am steigen. Die Community wächst rasant, und auf X zählt das Projekt bereits über 43.000 Supporter. Viele sehen also offenbar großes Potenzial in WEPE und hoffen darauf, dass sich der Coin nach seinem offiziellen Börsenlisting stark entwickeln wird.

