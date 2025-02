Bitcoin auf Rekordkurs: Technische Analyse deutet auf neues Allzeithoch hin

Die wertvollste Kryptowährung der Welt setzt ihre beeindruckende Erholung fort und verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen weiteren Anstieg um 5 Prozent. Mit dieser Entwicklung rückt die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar in greifbare Nähe, während die Wochenverluste zunehmend aufgeholt werden.

Technische Unterstützung bekräftigt bullischen Trend

Der renommierte Analyst Michael van de Poppe zeigt sich optimistisch für die weitere Kursentwicklung von Bitcoin. Nach seiner Einschätzung ist die schnelle Erholung vom jüngsten Abwärtstrend ein positives Signal, auch wenn kurzfristige Korrekturen zu erwarten sind.

Die technische Analyse zeigt eine wichtige Unterstützungszone zwischen 91.500 und 93.000 US-Dollar. Solange Bitcoin über diesem Niveau verbleibt, bleibt das bullische Setup intakt und neue Allzeithochs im Februar erscheinen möglich.

Wall Street Pepe: Presale in der finalen Phase

Der innovative Meme-Coin Wall Street Pepe (WEPE) verbindet humorvolle Elemente mit einem fundierten Konzept einer Trading-Community. Mit bereits über 68 Millionen US-Dollar an Investitionen zeigt sich das große Vertrauen in das Projekt.

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,0003665 US-Dollar und bietet Investoren die letzte Chance zum Einstieg mit einem fixen Preis. Der Token kann mit ETH, USDT oder BNB erworben werden, wobei Käufer nach dem Launch Zugang zur exklusiven Trading-Community erhalten.

