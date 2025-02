Ethereum-Kurs: Droht ein erneuter Rückfall auf 2250 Dollar?

Nach dem jüngsten Markteinbruch konnte ETH sich zwar bereits wieder etwas erholen, doch nun stellt sich die Frage, ob der aktuelle Support bei 2700 Dollar halten kann oder ob ETH erneut abrutscht. Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, könnte ein Rückfall in Richtung 2250 Dollar drohen.

ETH erlebte innerhalb der letzten 48 Stunden heftige Turbulenzen

Der Krypto-Markt erlebte in den vergangenen Tagen ja eine der heftigsten Korrekturphasen überhaupt in seiner Geschichte, und zu den am heftigsten getroffenen Kryptowährungen zählte dabei unter anderem auch ETH.

Ethereum erlebte ja bereits seit Mitte Dezember einen stetigen Rückfall und ist seitdem von 4000 Dollar immer weiter in Richtung 3000 Dollar zurückgefallen. In den letzten Tagen ging nun jedoch auch noch die 3000-Dollar-Marke verloren, und im Zuge des Flash-Crashs, den der Krypto-Markt gestern erlebte, ging es für ETH zeitweise sogar auf unter 2200 Dollar abwärts.So brach der Coin innerhalb von weniger als drei Tagen um über 40 % im Wert ein.

Quelle: CoinMarketCap.com

Erfreulicherweise erlebte er seitdem jedoch bereits wieder eine deutliche Erholung, die zu einer regelrechten Rebound-Rallye führte, welche wahrscheinlich maßgeblich davon ausgelöst worden war, dass viele Anleger die Chance nutzten, ETH zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.

So schoss der Coin seit gestern regelrecht in die Höhe und erreichte zwischenzeitlich bereits wieder 2900 Dollar. In den letzten Stunden ging es dann für ETH jedoch wieder deutlich abwärts, und nun wird der Coin nur noch bei knapp über 2700 Dollar gehandelt. Das bringt ihn gerade auf eine Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Dollar.

Viele Anleger befürchten nun, dass die Erholung nur von kurzer Dauer gewesen sein könnte und ETH nun vielleicht noch einmal in Richtung seines vorangegangenen Tiefststandes abrutschen könnte.

So könnte es nun für ETH weitergehen

Das wird höchstwahrscheinlich maßgeblich davon abhängig sein, ob es auch für den weiteren Krypto-Markt zu einer Fortsetzung der Korrektur kommt. Sollte auch Bitcoin seine Gewinne der letzten 24 Stunden nicht halten können und wieder in Richtung 95.000 Dollar oder sogar 90.000 Dollar abfallen, würde das für ETH sicherlich auch nichts Gutes bedeuten.

Kurs-technisch befindet sich ETH gerade an einem wichtigen Level, da das 2700-Dollar-Kursniveau einen bedeutenden Support-Bereich darstellt. Dieser hatte vor allem in den Monaten August bis November 2024 häufiger als Widerstand fungiert.

Sollte ETH unter 2700 Dollar zurückfallen, könnte es dann jedoch auch rasch weiter abwärts in Richtung 2200-2300 Dollar gehen. Damit befände sich ETH dann voraussichtlich wieder in der Konsolidierungsrange, in der der Coin, wie bereits erwähnt, auch schon 2024 für lange Zeit feststeckte.

Quelle: Coingecko.com

Falls sich der Coin nun jedoch über 2700 Dollar halten kann, wäre es kurs-technisch erst einmal das wichtigste Ziel, wieder in Richtung 3000 Dollar steigen zu können und dieses psychologisch hoch relevante Niveau zu überwinden.

Sobald das gelingt, könnten die Bullen erst einmal aufatmen. Und von dort aus könnte sich ETH wieder in einer bequemeren Position befinden, um im weiteren Verlauf des Jahres 2025 im Kurs zu steigen.

Aufgrund der kurstechnisch sehr unsicheren Situation interessieren sich viele Anleger heute jedoch für Investitionsalternativen zu ETH, wie beispielsweise SOLX.

Viele Anleger investieren heute lieber in SOLX als in ETH

Aktuell rückt SOLX als nativer Token des neuen Layer-2-Projekts Solaxy, verstärkt in den Fokus von Investoren, die sich nach jungen und zukunftsfähigen Projekten im Kryptomarkt umsehen.

Solaxy wurde nähmlich entwickelt, um die Schwächen der Solana-Blockchain zu beheben, die insbesondere während des Hypes um Meme-Coins wie TRUMP und MELANIA erneut sichtbar wurden. Solana konnte zwar zwischenzeitlich im Gegensatz zu Ethereum bereits wieder ein neues Allzeithoch erreichen, doch Überlastungen und Netzwerkausfälle zeigten, dass dringend skalierbare Lösungen benötigt werden.

Quelle: Solaxy.io

Genau hier setzt Solaxy an. Als Layer-2-Erweiterung für Solana soll das Netzwerk entlastet werden, indem Transaktionen auf einen zusätzlichen Layer ausgelagert werden. Dadurch sollen Netzwerküberlastungen, fehlerhafte Transaktionen und Skalierbarkeitsprobleme der Vergangenheit angehören. Das macht Solaxy auch besonders attraktiv für neue Meme-Coins, Smart-Contract-Plattformen und Projekte, die auf Solana aufbauen wollen.

Im Zentrum steht dabei SOLX, der native Token des Solaxy-Netzwerks. Sollte das Projekt erfolgreich durchstarten, könnte sich SOLX als einer der wichtigsten Tokens innerhalb des Solana-Ökosystems etablieren. Derzeit befindet sich SOLX noch in der Presale-Phase und ist ausschließlich über die offizielle Website erhältlich. Bereits über 17 Millionen Dollar wurden in den letzten Wochen investiert, wobei der Token zu einem Festpreis von nur 0,001624 Dollar pro Coin erworben werden kann.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.