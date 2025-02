BP verstärkt sein Engagement im eigenen Aktienrückkaufprogramm mit einem bedeutenden Zukauf von 6,6 Millionen Stammaktien. Die Transaktion erfolgte am 4. Februar 2025 über verschiedene Handelsplätze, wobei der volumengewichtete Durchschnittspreis bei etwa 415 Pence pro Aktie lag. Der Energiekonzern setzt damit die im Oktober 2024 angekündigte Strategie zur Stärkung der Aktionärsrendite konsequent fort.

Aktuelle Marktbewegungen und Analysteneinschätzungen

Die BP-Aktie zeigte sich im Tagesverlauf volatil und bewegte sich in einer Handelsspanne zwischen 411 und 422 Pence. Bemerkenswert ist die Einschätzung der Marktstrategen, die ein durchschnittliches Kursziel von 5,04 GBP prognostizieren - deutlich über dem aktuellen Handelsniveau. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde auf 0,308 USD je Aktie angehoben, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete BP zwar einen Umsatzrückgang von 13,65 Prozent, doch die geplante Aktienrückkaufstrategie signalisiert Zuversicht für die weitere Geschäftsentwicklung.

