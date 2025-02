© Foto: CNP - Sipa USA

Nach einer enttäuschenden Pressekonferenz von David Sacks stürzte der Krypto-Markt ab, da konkrete Maßnahmen ausblieben und Investoren verunsichert reagierten.Die Hoffnungen der Krypto-Community wurden am Dienstag jäh enttäuscht: Nach der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz von David Sacks, dem Krypto-Berater des Weißen Hauses, rutschte der gesamte Markt in die Tiefe. Die führenden Kryptowährungen notieren durchweg im Minus, angeführt von XRP und Solana mit je 5 Prozent Verlust sowie Ethereum mit einem Rückgang von 4 Prozent. Sacks kündigt regulatorische Klarheit an - aber keine Sofortmaßnahmen David Sacks, der von der Trump-Administration als Krypto-Zar eingesetzt wurde, sprach zwar …