NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im Handelsverlauf teilweise ins Plus gedreht. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump ein Maßnahmenpaket unterzeichnet, um den Druck auf den Iran zu erhöhen. Neben möglichen Sanktionen zielt das Weiße Hause demnach darauf ab, die Ölexporte des Iran zu unterbinden.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April wurde zuletzt mit 76,06 US-Dollar gehandelt. Das sind 10 Cent mehr als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März sank um 55 Cent auf 72,61 Dollar. Zuvor waren die Ölpreise belastet von Sorgen über mögliche Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China deutlich gefallen./he/ck