Der amerikanische Tech-Riese hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2024 vorgelegt. Das Unternehmen kann die Erwartungen der Wall Street nicht vollends erfüllen. Das Papier von Alphabet, welches vor der Veröffentlichung der Ergebnisse bereits ein neues Rekordhoch markiert hat, verliert in einer ersten Reaktion gut sieben Prozent an Wert.Im Schlussviertel des vergangenen Jahres erlöste Alphabet 96,5 Milliarden Dollar, Analysten hatten hingegen ...

