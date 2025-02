SANTA CLARA (dpa-AFX) - Die Aufholjagd des Halbleiterkonzerns AMD zum KI-Chip-Marktführer Nvidia läuft nicht so schnell wie von der Wall Street erhofft. Die Erlöse im Geschäft mit Rechenzentren stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch einen höheren Betrag bei 4,14 Milliarden Dollar erwartet. Die AMD-Aktie sackte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund fünf Prozent ab. AMD ist damit die klare Nummer zwei in dem Geschäft mit Chips zum Training von Software auf Basis Künstlicher Intelligenz. Doch der Abstand zum Marktführer Nvidia ist riesig.

Der gesamte AMD-Umsatz stieg im vergangenen Quartal um 24 Prozent auf rund 7,66 Milliarden Dollar (7,4 Mrd Euro) und übertraf damit die Markterwartungen. Unter dem Strich sank der Gewinn im Jahresvergleich von 667 auf 482 Millionen Dollar./so/DP/he