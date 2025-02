HTEC, ein globales Unternehmen für Consulting, Software und digitale Produktentwicklung, ist stolz, seine strategische Partnerschaft mit d-Matrix bekannt zu geben, dem Entwickler von Corsair, der weltweit effizientesten KI-Computing-Plattform für Inferenz in Rechenzentren. Sasha Ostojic, Mitglied des HTEC-Beirats und zugleich Mitglied des Vorstands von d-Matrix, war maßgeblich an der Verbindung der Unternehmen und der Beschleunigung der Zusammenarbeit beteiligt.

Bei der Zusammenarbeit wird HTEC sein umfassendes Fachwissen in der KI- und Embedded-Software-Entwicklung nutzen, um d-Matrix bei der Entwicklung seiner Softwarelösung zu unterstützen. Darüber hinaus wird HTEC einen aktiven Managementansatz verfolgen, um Probleme proaktiv zu identifizieren und anzugehen, und robuste Berichtsmechanismen einsetzen, um Qualität, Effizienz und kontinuierliche Verbesserungen im Projekt zu gewährleisten.

"Vom ersten Tag unserer Partnerschaft mit d-Matrix an haben wir eine ähnliche Leidenschaft dafür erkannt, 'unlösbare' technische Probleme anzugehen und bahnbrechende Lösungen auf den Markt zu bringen. d-Matrix ermöglicht es Organisationen auf Unternehmensebene, In-Memory-Computing zu nutzen, um KI-Workloads effizient auszuführen. Wir sind bestrebt, Lösungen zu liefern, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, und freuen uns, d-Matrix dabei zu helfen, das volle Potenzial seiner Plattform auszuschöpfen", sagte Marko Zdravkovski, Senior Director of Engineering and Delivery bei HTEC.

"HTECs Erfolgsbilanz in puncto Innovation und Engagement für Spitzenleistungen hat uns überzeugt", sagte Peter Buckingham, Senior Vice President of Software bei d-Matrix. "Wir waren von ihrer Expertise und ihrem strategischen Ansatz bei diesem Projekt beeindruckt. Da d-Matrix weiterhin Leistung und Effizienz für KI-Inferenz in großem Maßstab neu definiert, freuen wir uns, HTEC als Technologiepartner unserer Wahl an Bord zu haben."

Über HTEC:

HTEC ist ein globales Produktentwicklungs- und Digital-Engineering-Unternehmen, das die technologische Entwicklung der einflussreichsten Organisationen der Welt vorantreibt von disruptiven Startups bis hin zu den Fortune 500. HTEC verbindet erstklassiges Engineering-Know-how mit bemerkenswerter Kreativität und ermöglicht seinen Kunden so die Innovation, Gestaltung und Entwicklung disruptiver Technologien sowie neuer digitaler Lösungen und Plattformen für unterschiedliche Branchen.

Über d-Matrix:

d-Matrix treibt die Rechenleistung für moderne KI-Workloads voran und ist ein Pionier bei Digital In-Memory Computing (DIMC)-Lösungen, die Einschränkungen bei der GenAI-Inferenzbeschleunigung beheben. d-Matrix erstellt flexible Lösungen für Inferenz im großen Maßstab unter Verwendung innovativer Schaltkreise und Verpackungstechniken, einer Chiplet-basierten DIMC-Architektur, Verbindungsstruktur und Hardware-Software-Codesign. Das im Jahr 2019 gegründete Unternehmen wird von führenden Investoren und strategischen Partnern unterstützt, darunter Playground Global, M12 (Microsoft Venture Fund), Triatomic Capital, SK Hynix, Nautilus Venture Partners, Marvell Technology und Entrada Ventures.

