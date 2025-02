Stéphane de La Faverie, President und CEO von The Estée Lauder Companies, präsentierte heute die neue Organisationsstruktur und das neue Führungsteam des Unternehmens. Die personelle Neuausrichtung soll die Umsetzung der Vision und des Aktionsplans Beauty Reimagined vorantreiben, um das beste verbraucherorientierte Prestige-Beauty-Unternehmen der Welt zu werden und das Umsatzwachstum und die Rentabilität zu maximieren.

"Heute habe ich bereits Beauty Reimagined vorgestellt unsere mutige strategische Vision für die Zukunft unseres faszinierenden Unternehmens", so Stéphane. "Um die primären Ziele unseres Aktionsplans zu erreichen, möchte ich Ihnen mein neues Führungsteam und die neue Struktur vorstellen, mit denen wir eine flachere und schlankere Organisation und vereinfachte Betriebsabläufe im gesamten Unternehmen schaffen und unseren Kunden einen besseren Service bieten wollen. Durch die interne Förderung von Spitzentalenten und externe Rekrutierungen werden wir Entscheidungen schneller und flexibler treffen, Silos aufbrechen und ein Führungsteam für die Zukunft aufbauen."

Dieses neue Führungsteam, das eine jahrzehntelange Erfahrung in der globalen Prestige Beauty-Branche vereint, wird den Aktionsplan von Beauty Reimagined vorantreiben und das Unternehmen auf seine Stärken konzentrieren: Markenattraktivität, Innovation, Verbrauchererlebnis, Qualität und vollständige Umsetzung.

In diesem Zusammenhang kündigte das Unternehmen folgende Aktualisierungen und Änderungen an, die am 1. April 2025 in Kraft treten:

REGIONALE UPDATES

Das Unternehmen konsolidiert seine bestehende regionale Organisation zu vier geografischen Clustern, um größere Synergien und Effizienzsteigerungen zu erzielen und seine Agilität zu verbessern, damit es Verbrauchertrends und regional relevante Innovationen schneller gewinnbringend nutzen kann.

Nadine Graf wird ein neues, erweitertes geografisches Cluster leiten, das die EMEA-Region, das UK&I-Team und ein neu eingerichtetes und spezialisiertes Cluster für Schwellenländer umfasst, darunter Märkte wie Indien, den Nahen Osten, Südostasien und Afrika.

wird ein neues, erweitertes geografisches Cluster leiten, das die EMEA-Region, das UK&I-Team und ein neu eingerichtetes und spezialisiertes Cluster für Schwellenländer umfasst, darunter Märkte wie Indien, den Nahen Osten, Südostasien und Afrika. Tara Simon und Amber English werden künftig auch für Lateinamerika zuständig sein. Auf diese Weise wird ein amerikanisches Cluster gebildet, das es Lateinamerika und Kanada ermöglicht, schnell und mit maximaler Flexibilität Geschäftsprozesse auszuführen.

und werden künftig auch für Lateinamerika zuständig sein. Auf diese Weise wird ein amerikanisches Cluster gebildet, das es Lateinamerika und Kanada ermöglicht, schnell und mit maximaler Flexibilität Geschäftsprozesse auszuführen. Joy Fan wird weiterhin die Geschäfte des Unternehmens auf dem chinesischen Festland leiten.

wird weiterhin die Geschäfte des Unternehmens auf dem chinesischen Festland leiten. MatthewGrowdon wird eine erweiterte Asien-Pazifik-Region leiten, jedoch ohne das chinesische Festland. Außerdem wird Travel Retail Worldwide, das von Olivier Dubos geführt wird, direkt Matthew unterstellt sein.

Nadine, Tara, Amber, Joy und Matthew werden dem Führungsteam beitreten und direkt an Stéphane berichten. Laut dem Unternehmen sind keine Änderungen seines Ansatzes der externen Berichterstattung geplant.

MARKEN-UPDATES

Das starke Markenportfolio des Unternehmens wird von Jane Hertzmark Hudis geleitet, die in ihrer neuen Funktion als Executive Vice President und Chief Brand Officer direkt an Stéphane berichtet. Janes Ernennung spiegelt ihren unbeirrbaren Einsatz für die Entwicklung des einzigartigen Kapitals jeder Marke wider und ihre erwiesene Fähigkeit, vielfältige globale Verbraucher zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Um bewährte Praktiken zu fördern, Silos aufzubrechen, die Markteinführung zu beschleunigen und einen stärker verbraucherorientierten Ansatz zu verfolgen, werden die Marken nun verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Cluster werden von den folgenden Führungskräften geleitet, die direkt an Jane berichten:

Justin Boxford wird auch künftig Estée Lauder und AERIN Beauty leiten.

wird auch künftig Estée Lauder und AERIN Beauty leiten. Sandra Main übernimmt die Leitung des Markenclusters Hautpflege, zu dem La Mer, Clinique, Origins, Dr.Jart+, Darphin und Lab Series gehören.

übernimmt die Leitung des Markenclusters Hautpflege, zu dem La Mer, Clinique, Origins, Dr.Jart+, Darphin und Lab Series gehören. Noch unbesetzt: Der Markencluster Make-up, bestehend aus M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox und GLAMGLOW, wird von einer Führungsperson betreut, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Der Markencluster Make-up, bestehend aus M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox und GLAMGLOW, wird von einer Führungsperson betreut, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Jo Dancey wird den Markencluster Lifestyle Fragrance leiten und die Verantwortung für Jo Malone London, KILIAN PARIS und Editions de Parfums Frédéric Malle übernehmen.

wird den Markencluster Lifestyle Fragrance leiten und die Verantwortung für Jo Malone London, KILIAN PARIS und Editions de Parfums Frédéric Malle übernehmen. Guillaume Jesel ist weiterhin für den Markencluster Couture verantwortlich, dem auch TOM FORD und BALMAIN Beauty angehören.

ist weiterhin für den Markencluster Couture verantwortlich, dem auch TOM FORD und BALMAIN Beauty angehören. Shane Wolf bleibt für den Markencluster Hair Care mit AVEDA und Bumble and bumble zuständig.

Deborah Royer und Jesper Rasmussen werden auf künftig Le Labo bzw. DECIEM leiten und direkt an Stéphane berichten.

FUNKTIONS-UPDATES

Der Konzern transformiert auch seinen Innovationsansatz, um gut umgesetzte, schnell vermarktbare und trendige Innovationen in allen Unterkategorien zu liefern mit allen Produktvorteilen und für alle Anlässe zu wachstumsfördernden Preisen.

Im Rahmen dieser Anstrengungen wurden folgenden Änderungen vorgenommen:

In der neu geschaffenen Funktion des Executive Vice President und Chief Value Chain Officer wird Roberto Canevari ab sofort die Leitung der Verpackungs- und Technikabteilungen des Unternehmens übernehmen und bleibt für die globale Lieferkette zuständig, einschließlich globaler Fertigung, Auftragsabwicklung, Planung, Lieferantenmanagement, Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie regionaler und Marken-Wertschöpfungsketten.

ab sofort die Leitung der Verpackungs- und Technikabteilungen des Unternehmens übernehmen und bleibt für die globale Lieferkette zuständig, einschließlich globaler Fertigung, Auftragsabwicklung, Planung, Lieferantenmanagement, Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie regionaler und Marken-Wertschöpfungsketten. Carl Haney, Executive Vice President, Global Innovation and Research and Development(R&D), wird seine Tätigkeit ausschließlich auf die Förderung transformativer Produktinnovationen in allen Bereichen des FuE-Netzwerks konzentrieren und den Zeitaufwand, um neue Innovationen für die Verbraucher bereitzustellen, drastisch reduzieren.

Das Unternehmen wird weiterhin externe Partnerschaften in seinen FuE-Bereichen und in seiner Wertschöpfungskette nutzen, um die Effizienz zu steigern, auf spezialisiertes Know-how zuzugreifen und die allgemeine betriebliche Effektivität zu optimieren.

Wie bereits angekündigt wurde Michael Bowes nach dem Ausscheiden von Michael O'Hare, Executive Vice President und Chief Human Resources Officer, zum Executive Vice President und Chief People Officer bei The Estée Lauder Companies ernannt. In dieser Funktion wird sich Michael darauf konzentrieren, die erstklassige Unternehmenskultur des Unternehmens zu pflegen und weiterzuentwickeln, während er zugleich dazu beiträgt, die Vision und die Geschäftsziele des Unternehmens durch mitarbeiterorientierte Initiativen zu fördern.

Zudem werden Anstrengungen unternommen, um neue externe Talente für Führungspositionen anzuwerben und so dem Unternehmen zu ermöglichen, seine globalen Kunden in den Bereichen Technologie, Daten und Analysen und digitales Marketing noch besser zu bedienen.

Die folgenden Mitglieder des Führungsteams werden ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen:

Rashida La Lande, die im August 2024 als Executive Vice President und General Counsel in das Unternehmen wechselte, wird weiterhin die rechtlichen Strategien, Praktiken und Richtlinien des Unternehmens weltweit überwachen und die Verantwortung für das Global Privacy Office und das Global Security Team behalten.

Als Executive Vice President und Chief Financial Officer wirdAkhil Shrivastava, der diese Funktion im November 2024 übernommen hat, auch künftig die Abteilungen Global Finance, Accounting, Tax, Treasury, Investor Relations und New Business Development des Unternehmens leiten.

Meridith Webster, Executive Vice President, Global Communications and Public Affairs, bleibt weiterhin für die Kommunikations- und Public-Affairs-Strategien des Unternehmens verantwortlich und wird dessen Geschäftsinteressen und Unternehmensreputation weltweit fördern und schützen.

Das Führungsteam von Stéphane wird sich aus folgenden Führungskräften zusammensetzen:

Michael Bowes , Executive Vice President und Chief People Officer

, Executive Vice President und Chief People Officer Roberto Canevari , Executive Vice President und Chief Value Chain Officer

, Executive Vice President und Chief Value Chain Officer Amber English , President, Digital Online, The Americas

, President, Digital Online, The Americas Joy Fan , President und CEO, China

, President und CEO, China Nadine Graf , President, EMEA, UK I und Emerging Markets

, President, EMEA, UK I und Emerging Markets Matthew Growdon , President, APAC und Travel Retail Worldwide

, President, APAC und Travel Retail Worldwide Carl Haney , Executive Vice President, Global Innovation and Research and Development

, Executive Vice President, Global Innovation and Research and Development Jane Hertzmark Hudis , Executive Vice President und Chief Brand Officer

, Executive Vice President und Chief Brand Officer Rashida La Lande , Executive Vice President und General Counsel

, Executive Vice President und General Counsel Akhil Shrivastava , Executive Vice President und Chief Financial Officer

, Executive Vice President und Chief Financial Officer Tara Simon , President, The Americas

, President, The Americas Meridith Webster , Executive Vice President, Global Communications and Public Affairs

, Executive Vice President, Global Communications and Public Affairs Noch unbesetzt: Chief Digital Marketing Officer

Noch unbesetzt: Chief Technology und Data and Analytics Officer

Mit Blick auf die Personalien erklärt Stéphane: "Um die ambitionierten Ziele von Beauty Reimagined zu erreichen, müssen wir effektiv und effizient aufgestellt sein, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Diese Mischung aus internen und externen Talenten wird ein umfassendes Know-how über unsere Marken, unser Geschäft und unsere Geschichte sowie frische und innovative Erkenntnisse vereinen. Auf diese Weise werden Kommunikation, Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Befähigung auf allen Ebenen des Unternehmens verbessert, um schneller und entschlossener handeln zu können. Ich habe volles Vertrauen in das neue Führungsteam. Ihre Zusammenarbeit, ihr Pioniergeist und ihre Verantwortlichkeit sind und bleiben unübertroffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir als One Team nachhaltige Ergebnisse für alle unsere Stakeholder erzielen werden."

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Presseinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Dazu gehören Aussagen zur Vision, zu den Plänen und Erwartungen für die neue Führungsorganisation sowie die verschiedenen Zitate. Obgleich das Unternehmen der Überzeugung ist, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen über sein Geschäft und seinen Betrieb beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit, die Strategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich des Plans zur Gewinnsteigerung und zum Wachstum des Unternehmens, der erfolgreiche Führungswechsel und alle übrigen Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Form 10-K. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Distributor hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und verwaltet Luxus- und Prestigemarken rund um den Globus. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie mit The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty.

